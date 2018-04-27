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Медведев: в России и Японии растет интерес к расширению связей
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Медведев: в России и Японии растет интерес к расширению связей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия и Япония заинтересованы во всестороннем расширении двусторонних связей. Об этом говорится в обращении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева участникам IV Российского-японского форума «Точки соприкосновения», которое зачитал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Как отмечается в обращении, в обеих странах «растет заинтересованность к расширению всего комплекса двустороннего сотрудничества». «Есть хорошие перспективы для взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов», — указал Медведев.
"Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотить его в совместные идеи и начинания, — подчеркнул премьер. — Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству, будет способствовать наполнению его новым содержанием".
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