Медведев: в России и Японии растет интерес к расширению связей

Как отмечается в обращении, в обеих странах «растет заинтересованность к расширению всего комплекса двустороннего сотрудничества». «Есть хорошие перспективы для взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов», — указал Медведев.

"Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотить его в совместные идеи и начинания, — подчеркнул премьер. — Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству, будет способствовать наполнению его новым содержанием".