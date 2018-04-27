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Медведев: Россия будет наполнять партнерство с Японией новым содержанием
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Медведев: Россия будет наполнять партнерство с Японией новым содержанием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва будет способствовать наполнению партнерства с Токио новым содержанием, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам форума «Россия-Япония: Точки соприкосновения».
Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будем способствовать наполнению его новым содержанием", — говорится в послании Медведева.
По мнению премьер-министра, сегодня есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, а также культурной и образовательной сферах и активизации молодежных и туристических обменов.
"Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив его в совместные идеи и начинания", — отметил Медведев в приветствии.
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