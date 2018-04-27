Прокуратура Тужинского района выявила три сайта с нацисткой символикой

Прокуратура Тужинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в сети Интернет, в ходе которой выявила находящиеся в открытом для всех пользователей сети доступе 3 сайта, содержащих пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» установлено, что экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя, в том числе пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая демонстрирование такой символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, установлен Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

«Выявленные нарушения послужили основанием для направления прокуратурой района в суд 3 исковых заявлений о признании информации, размещенной в сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации », — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Рассмотрев исковые заявления, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Исполнение судебных решений о блокировке интернет — ресурсов находится на контроле прокуратуры Тужинского района.

Фото — iz.ru