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Об имуществе банкротов, выставленном на торги, будут сообщать во всеуслышание
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Об имуществе банкротов, выставленном на торги, будут сообщать во всеуслышание 

Время бухгалтера 1 час назад
Налоговики запускают новый пилотный проект, призванный увеличить как бюджетные поступления так и собираемость долгов с должников — банкротов.
Для апробации нововведений выбрано восемь управлений ФНС, в том числе, например, по Ленинградской и Белгородской области.
К 11 мая избранные структурные подразделения должны разместить на сайте Вестника государственной регистрации, а именно в сервисе «Имущество должников» сведения об активах компаний, находящихся в процедуре конкурсного производства. Публикация таких данных должна увеличить количество участников публичных торгов и за счет этого увеличить конечную стоимость пускаемого с молотка имущества.
К концу мая опыт, полученный инспекторами должен лечь в основу регламента, на который ФНС будет опираться в будущем, при дальнейшем внедрении проекта. Подготовка документа доверена Управлению по обеспечению процедур банкротства.
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