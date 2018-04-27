Об имуществе банкротов, выставленном на торги, будут сообщать во всеуслышание

Налоговики запускают новый пилотный проект, призванный увеличить как бюджетные поступления так и собираемость долгов с должников — банкротов.

Для апробации нововведений выбрано восемь управлений ФНС, в том числе, например, по Ленинградской и Белгородской области

К 11 мая избранные структурные подразделения должны разместить на сайте Вестника государственной регистрации, а именно в сервисе «Имущество должников» сведения об активах компаний, находящихся в процедуре конкурсного производства. Публикация таких данных должна увеличить количество участников публичных торгов и за счет этого увеличить конечную стоимость пускаемого с молотка имущества.

К концу мая опыт, полученный инспекторами должен лечь в основу регламента, на который ФНС будет опираться в будущем, при дальнейшем внедрении проекта. Подготовка документа доверена Управлению по обеспечению процедур банкротства.