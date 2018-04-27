Стало ясно как заполнить строки 200 и 210 имущественной отчетности

Не позже 3 мая все плательщики имущественного налога обязаны отчитаться за 1 квартал нынешнего года.

ФНС разъяснила, как заполнить строки 200 и 210 разд. 2 формы отчетности. Итак, в строку 200 вписывается показатель только если компания имеет право на пониженную ставку имущественного налога в отношении конкретного объекта. В этом случае в поле сначала пишется код 2012400, а далее реквизиты регионального закона, которым введена указанная льгота. Если таковая субъектом не установлена, то в рассматриваемой строке нужно поставить прочерк.

При этом по строку 210 вписывается ставка налога, утвержденная законом региона.

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