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В Нижегородской области ищут пропавшую 9 апреля 21-летнюю Наталью Михайлову
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В Нижегородской области ищут пропавшую 9 апреля 21-летнюю Наталью Михайлову 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Девушка последний раз видели 9 апреля, когда она встречалась с подругами, сообщает региональный следственный комитет.
Известно, что в ту ночь Наталья рассталась с подругами, с которыми отдыхала в кафе, в районе улицы Ленина (в доме на этой же улице она проживает вместе с матерью) в центре города Лысково. Куда она пошла дальше — неизвестно, но домой она не вернулась. До сих пор родные не знают, где она находится.
Как рассказали в следственном комитете, девушка работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.
Приметы: рост 165-170 см, волосы, глаза и брови черного цвета, пирсинг на губе и в носу. В день исчезновения на ней была коричневая кожаная куртка и джинсы.
Тех, кто знает о том, где может находиться Наталья, просят связаться со следователями СК по телефону 89200694909 либо сообщить в полицию по телефону 02.
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