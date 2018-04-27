В Нижегородской области ищут пропавшую 9 апреля 21-летнюю Наталью Михайлову

Девушка последний раз видели 9 апреля, когда она встречалась с подругами, сообщает региональный следственный комитет

Известно, что в ту ночь Наталья рассталась с подругами, с которыми отдыхала в кафе, в районе улицы Ленина (в доме на этой же улице она проживает вместе с матерью) в центре города Лысково . Куда она пошла дальше — неизвестно, но домой она не вернулась. До сих пор родные не знают, где она находится.

Как рассказали в следственном комитете, девушка работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.

Приметы: рост 165-170 см, волосы, глаза и брови черного цвета, пирсинг на губе и в носу. В день исчезновения на ней была коричневая кожаная куртка и джинсы.

Тех, кто знает о том, где может находиться Наталья, просят связаться со следователями СК по телефону 89200694909 либо сообщить в полицию по телефону 02.