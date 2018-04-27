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21-летняя Наталья Михайлова пропала в Нижегородской области
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21-летняя Наталья Михайлова пропала в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
21-летняя жительница Лыскова Наталья Петровна Михайлова разыскивается в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.
Девушка пропала 9 апреля. В ту ночь она гуляла с подругами в кафе на ул. Ленина, потом ушла в неизвестном направлении, но до дома не добралась.
Известно, что Наталья проживает с матерью, работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.
У пропавшей волосы, глаза и брови черного цвета, на губе и в носу пирсинг. Была одета в коричневую кожаную куртку и джинсы.
По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону 8-920-069-49-09 либо по телефону «02».
Ранее сообщалось, что пропавшую Наталью Бендер нашли живой.
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