21-летняя Наталья Михайлова пропала в Нижегородской области

Девушка пропала 9 апреля. В ту ночь она гуляла с подругами в кафе на ул. Ленина, потом ушла в неизвестном направлении, но до дома не добралась.

Известно, что Наталья проживает с матерью, работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.

У пропавшей волосы, глаза и брови черного цвета, на губе и в носу пирсинг. Была одета в коричневую кожаную куртку и джинсы.

По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону 8-920-069-49-09 либо по телефону «02».

Ранее сообщалось, что пропавшую Наталью Бендер нашли живой.