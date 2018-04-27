Муниципальным служащим в труднодоступных населенных пунктах предлагают дать полномочия нотариусов

Проект закона направлен на установление полномочий по совершению нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления городского округа в случае отсутствия нотариуса в труднодоступном, отдаленном населенном пункте этого городского округа, говорится в пояснительной записке. Сейчас полномочия по совершению отдельных

нотариальных действий предоставлены только главам местных администраций

муниципального района и городского, сельского поселений, а также

специально уполномоченным должностным лицам местного самоуправления

муниципального района и городского, сельского поселений исключительно в случае, если в расположенном на межселенной территории населенном пункте

или в поселении нет нотариуса. «Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных

действий должностными лицами органов местного самоуправления городских

округов, населенные пункты которых находятся в труднодоступных,

отдаленных местностях, и в которых нет нотариуса», — отмечает автор законопроектаВ пояснительной записке также подчеркивается, что граждане, проживающие в населенных пунктах городского округа, не имеющих не только нотариусов, но и регулярного транспортного сообщения с другими населенными пунктами этого городского округа, находятся в худшем правовом положении, чем люди, проживающие на межселенных территориях, в городских и сельских поселениях.