Муниципальным служащим в труднодоступных населенных пунктах предлагают дать полномочия нотариусов 

Проект закона направлен на установление полномочий по совершению нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления городского округа в случае отсутствия нотариуса в труднодоступном, отдаленном населенном пункте этого городского округа, говорится в пояснительной записке. Сейчас полномочия по совершению отдельных
нотариальных действий предоставлены только главам местных администраций
муниципального района и городского, сельского поселений, а также
специально уполномоченным должностным лицам местного самоуправления
муниципального района и городского, сельского поселений исключительно в случае, если в расположенном на межселенной территории населенном пункте
или в поселении нет нотариуса. «Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления городских
округов, населенные пункты которых находятся в труднодоступных,
отдаленных местностях, и в которых нет нотариуса», — отмечает автор законопроектаВ пояснительной записке также подчеркивается, что граждане, проживающие в населенных пунктах городского округа, не имеющих не только нотариусов, но и регулярного транспортного сообщения с другими населенными пунктами этого городского округа, находятся в худшем правовом положении, чем люди, проживающие на межселенных территориях, в городских и сельских поселениях.