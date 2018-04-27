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Минобороны КНР принял на вооружение DF-26 — убийцу авианосцев
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Минобороны КНР принял на вооружение DF-26 — убийцу авианосцев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Минобороны Китая подтвердили, что Ракетные войска Народно-освободительной армии приняли на вооружение DF-26 «Dong Feng». В Китае ее называют убийцей авианосцев.
Как сообщил в эфире Центрального телевидения Китая официальный представитель военного ведомства КНР У Цянь, «Dong Feng» — баллистическая ракета средней дальности, — разработана в Китайской народной республике. Это ракета нового поколения. Она прошла испытания и готова нести службу.
Центральное телевидение Китая рассказало о том, что армия приняла на вооружение новую баллистическую ракету в середине апреля нынешнего года. Никаких подробностей и комментариев не давали. Только сообщили, что ракета готова нести и ядерную боеголовку. И вот теперь военные официально подтвердили тот факт, что DF-26 поставлена на вооружение Народно-освободительной армии Китая.
Правда, при этом официальный представитель Минобороны КНР в эфире подчеркнул, что политика страны носит лишь оборонительный характер и КНР никогда не применит ядерное вооружение первым.
DF-26 — Dong Feng ("Восточный ветер") — это развитие баллистической ракеты DF-21D. В Китае ее называют убийцей авианосцев. Она предназначена для поражения надводных целей. Дальность полета — до 4360 километров.
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