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Контрабанду икон XVII-XIX веков предотвратили на таможне Новороссийска
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Контрабанду икон XVII-XIX веков предотвратили на таможне Новороссийска 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Их оценочная стоимость 105 000 рублей
Контрабанду старинных икон предотвратили на таможне Новороссийска
Установлено, что в декабре 2017 года 64-летний житель Барнаула, выезжая в Республику Болгария, подал на Барнаульский таможенный пост пассажирскую декларацию на личные вещи, упакованные в контейнере.
Когда контейнер прибыл на территорию таможенного контроля в Новороссийске, чтобы дальше отправится в Болгарию, сотрудники таможни обнаружили в нем 2 незадекларированные иконы конца XVII — первой половины XIX века оценочной стоимостью 105 000 рублей. Согласно экспертному заключению, они относятся к категории культурных ценностей, и для их вывоза за пределы Российской Федерации требуется разрешение.
По данному факту Новороссийская таможня возбудила уголовное дело. Ход и результаты расследования взяты на контроль Новороссийской транспортной прокуратурой.
Обвиняемому грозит штраф до одного миллиона рублей и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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