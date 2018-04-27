Контрабанду икон XVII-XIX веков предотвратили на таможне Новороссийска

Их оценочная стоимость 105 000 рублей

Контрабанду старинных икон предотвратили на таможне Новороссийска

Установлено, что в декабре 2017 года 64-летний житель Барнаула , выезжая в Республику Болгария , подал на Барнаульский таможенный пост пассажирскую декларацию на личные вещи, упакованные в контейнере.

Когда контейнер прибыл на территорию таможенного контроля в Новороссийске, чтобы дальше отправится в Болгарию, сотрудники таможни обнаружили в нем 2 незадекларированные иконы конца XVII — первой половины XIX века оценочной стоимостью 105 000 рублей. Согласно экспертному заключению, они относятся к категории культурных ценностей, и для их вывоза за пределы Российской Федерации требуется разрешение.

По данному факту Новороссийская таможня возбудила уголовное дело. Ход и результаты расследования взяты на контроль Новороссийской транспортной прокуратурой.

Обвиняемому грозит штраф до одного миллиона рублей и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.