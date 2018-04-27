Жителей Эгершельда пугают строительством новой высотки

Очередное высотное здание неожиданно может появиться на полуострове Шкота (в районе Эгершельда) во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS.

Не так давно неподалеку от школы №39 появился забор, огораживающий серьезный кусок местности. Местные жители уверены — на этом месте должна вырасти очередная высотка, всего в 22 этажа. Тем не менее, циркулирующие «из рук в руки» слухи не включают в себя ни сведений о собственнике земли, ни хотя бы названия компании-застройщика.

С просьбой разобраться в ситуации к главе города Виталию Веркеенко в соцсетях на этой неделе обратилась жительница микрорайона Марина Танцура.

«Ситуация с точечной застройкой на любимом мной Эгершельде выходит за рамки здравого смысла! На территории стадиона МБОУ СШ №39, по адресу Ялтинская, 18, начинается строительство дома, 22 этажа. Никакой информации о застройщике нет, площадь под застройку в апреле 2018 года резко перестала быть территорией школы и сменила свой статус на кадастровой карте. Между тем, на Эгершельде нет стадиона! И этого не будет. Дорога к стройке будет проходить по территории школы. Эту чудесную историю можно остановить. Пока», — гласит обращение к мэру. Также активная горожанка сетует, что полуостров и так задыхается от пробок.

Что касается дорожного движения, тут не согласиться сложно. Утренние и вечерние эгершельдские пробки — кошмар автолюбителя. Пропускной способности проезжей части категорически не хватает на всех, а ведь не так давно здесь был сдан в эксплуатацию жилкомплекс из трех домов «Алые паруса», заселяются многоэтажки «Мыса Купера», строительство повсюду — и когда-нибудь, возможно, все же будет достроен и сдан еще и легендарный 42-этажный небоскреб «Аквамарин» около «Семи футов». Разговоры о ВКАДе, который должен стать спасением для местного трафика, пока остаются на уровне разговоров. Не будем спорить и с жалобой на нехватку стадионов. Нет, формально они, конечно, есть — школьные, но на имеющееся в микрорайоне население их явно недостаточно — тот же строящийся стадион МГУ в бухте Федорова в свое время вызвал немалый ажиотаж, но так и не открылся для местных ценителей здорового образа жизни.

Что касается кадастрового статуса огороженной территории, возможно, женщина обладает не совсем верной информацией (или, напротив, невероятно актуальной). Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, статус земли в обозначенном районе в последнее время не менялся.

За комментариями корр. PRIMPRESS обратился в городскую администрацию. В мэрии сообщили, что фактически земля действительно была выдана некому физическому лицу (в собственность или в аренду, узнать не удалось, так как этим вопросом занималось совсем другое ведомство). А 26 марта 2016 года профильным отделом мэрии было подписано разрешение на строительство на данном участке. Согласно предоставленному тогда плану, здесь и правда должно было появиться 22-этажное здание. Но дальше бумаг дело не пошло. Недавно был подан запрос на продление этого разрешения для начала строительства, но в горадминистрации дали отказ. Причиной такого решения стал простой земли — в течение двух лет здесь не происходило вообще ничего.

«Забор есть, но никакие стройки не ведутся и не должны», — подытожили специалисты мэрии, выехав на место после запроса PRIMPRESS. Кстати, на следующий день после этого визита, то есть утром 27 апреля, забор потерял пару секций. Возможно, в итоге он все же окончательно «рассосется», раз разрешения на стройработы так и нет.

К сожалению, получить комментарии у компании-застройщика (ООО «Первый приморский специализированный застройщик») не удалось: по единственному адресу, связанному с ней в онлайн-источниках, зарегистрирована совсем другая организация. Где хвосты этой истории — неизвестно. Появится ли здесь очередная многоэтажка, покажет только время.