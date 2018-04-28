Ещё одного подрядчика по отлову собак ищут в Красноярске

Мэрия Красноярска объявила о выборе ещё одного подрядчика по отлову бездомных собак. Сейчас отловом занимается компания «Леанта», но поскольку эта проблема стала критической города накануне Универсиады, было решено увеличить количество подрядчиков для этих целей.

Начальная цена контракта 2 миллиона 176 тысяч рублей. Напомним, отлов безнадзорных животных ведётся только по заявкам жителей города, которые поступают в службу 005. С начала года их поступило свыше трёх тысяч. Ежемесячно в городе отлавливают 75 собак в месяц, но количество жалоб растёт. В настоящий момент неизвестно, сколько безнадзорных животных бегает по улицам. Но ученые Аграрного Университета должны провести исследование и предоставить официальные и достоверные данные об их количестве, а также дать рекомендации о способах регулирования численности. Эти данные будут предоставлены в мае этого года.