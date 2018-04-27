В Префектуре САО прошло заседание окружного Общественного совета

На заседании, которое прошло 26 апреля, обсуждались вопросы о мероприятиях Комитета общественных связей города Москвы по поддержке социально-значимых программ и проектов социально ориентированных НКО на 2018 год, о работе Национального Антинаркотического Союза (НАС) с молодежью и семьями наркозависимых людей, о мероприятиях общественных некоммерческих организаций САО в дни празднования 73-й годовщины Дня Победы и об итогах работы 5-го созыва Общественного совета САО за 2015-2018 г.г. и ротации состава Общественного совета в соответствии с Положением о его работе.

В работе Общественного совета принял участие советник префекта САО — Сергей Котляров.

По итогам работы заседания были вынесены решения:

— принять к сведению высокую оценку работы Общественного совета САО, вынесенную городской группой мониторинга деятельности Общественных советов г. Москвы;

— новому составу Совета учесть опыт проделанной работы членами Общественного совета 5–го созыва;

— просить Префектуру САО отметить общественный труд Борисова Александра Васильевича в Совете ветеранов САО и в Общественном совете округа;

— просить Префектуру САО отметить работу активных членов Общественного совета САО 5-го созыва и провести их награждение на первом заседании следующего созыва, который начнет свое формирование в мае 2018 г. ;

— рекомендовать использовать опыт работы НАС с молодежью и семьями наркозависимых людей в работе общественных и государственных структур и учреждений округа;

— принять к сведению информацию о поддержке социально-значимых программ и проектов социально ориентированных НКО грантами Мэра г. Москвы для привлечения СО НКО САО к активному участию в конкурсе;

— принять к сведению информацию о проведении Московских и Международных мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины Дня Победы и по возможности принять в них активное участие с привлечением жителей САО;

— Ходатайствовать перед администрацией Октябрьской железной дороги о сохранении и продолжении работы с населением САО подведомственного учреждения Клуба железнодорожников, расположенного в районе Западное Дегунино.

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