Минстрой назвал лучшие и худшие госжилинспекции по итогам I квартала 2018 года

Минстрой подготовил рейтинг работы государственных жилищных инспекций по итогам I квартала 2018 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе всероссийского совещания с руководителями жилищного надзора.

Замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис назвал муниципалитеты и регионы-аутсайдеры.

В ходе совещания Чибис подчеркнул, что ГЖИ в 2017 году обследовали около 600 тыс. многоквартирных домов (60% от общего количества). Жилищные инспекции получили от граждан 1,65 млн обращений, около половины которых касались разъяснения законодательства.

По его словам, повышение квалификации сотрудников госжилнадзора и усиление материально-технической базы являются приоритетами на ближайшее время. Кроме того, предполагается установить единое законодательное регулирование деятельности ГЖИ. «Может быть, ввести отдельный отраслевой закон. Правоприменение на территории нашей страны должно быть единообразным», — добавил Чибис.