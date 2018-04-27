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Минстрой назвал лучшие и худшие госжилинспекции по итогам I квартала 2018 года
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Минстрой назвал лучшие и худшие госжилинспекции по итогам I квартала 2018 года 

Rambler News Service 29 минут назад
Минстрой подготовил рейтинг работы государственных жилищных инспекций по итогам I квартала 2018 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе всероссийского совещания с руководителями жилищного надзора.
«По итогам I квартала этого года лучшие результаты показали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Хабаровский край, Удмуртская республика, Тульская область, Карачаево-Черкессия, Московская область и город Москва», — сказал Мень.
Замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис назвал муниципалитеты и регионы-аутсайдеры.
«Меньшее количество баллов — Оренбург и Ульяновск. В Ульяновске полторы недели назад руководитель этого направления был отправлен на пенсию, как мне доложили. По Оренбургу мы дополнительно проведём работу. Другие регионы — Коми, Калмыкия, Чукотка, Приморский край и Кострома», — уточнил журналистам чиновник.
В ходе совещания Чибис подчеркнул, что ГЖИ в 2017 году обследовали около 600 тыс. многоквартирных домов (60% от общего количества). Жилищные инспекции получили от граждан 1,65 млн обращений, около половины которых касались разъяснения законодательства.
По его словам, повышение квалификации сотрудников госжилнадзора и усиление материально-технической базы являются приоритетами на ближайшее время. Кроме того, предполагается установить единое законодательное регулирование деятельности ГЖИ. «Может быть, ввести отдельный отраслевой закон. Правоприменение на территории нашей страны должно быть единообразным», — добавил Чибис.
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