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В Ростове недалеко от Тачанки поставят новый ипподром
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В Ростове недалеко от Тачанки поставят новый ипподром 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Компания «Газпром» выделит деньги на строительство конноспортивной школы в Ростове. Ипподром появится на левом берегу, недалеко от памятника «Тачанка».
— Территорию для застройки готовят в районе улицы Пойменной. Сейчас решаются вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой, — цитирует директора компании «Ростовмежрегионгаз» Владимира Ревенко «Деловой квартал».
Работы планируют начать в конце 2019 года, когда будут готовы проект и участок. «Газпром» профинансирует только строительство школы — возводить конноспортивный комплекс будут за счет федеральной программы «Ипподромы России».
— Конечно, нам бы хотелось, чтобы эти два проекта реализовывались одновременно. Но надо быть реалистами, — сказал Владимир Ревенко на заседании правительства Ростовской области.
О планах построить на левом берегу КСК еще в 2011 году говорил Сергей Горбань. По его словам, там собирались обустроить трассу троеборья и круг в два раза шире, чем на ипподроме на улице Малюгиной.
Ранее КСК на левом берегу планировала возводить компания «Юг Руси», но позже она отказалась от проекта.
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