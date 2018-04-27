В Ростове недалеко от Тачанки поставят новый ипподром

Компания «Газпром» выделит деньги на строительство конноспортивной школы в Ростове. Ипподром появится на левом берегу, недалеко от памятника «Тачанка».

— Территорию для застройки готовят в районе улицы Пойменной. Сейчас решаются вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой, — цитирует директора компании «Ростовмежрегионгаз» Владимира Ревенко «Деловой квартал».

Работы планируют начать в конце 2019 года, когда будут готовы проект и участок. «Газпром» профинансирует только строительство школы — возводить конноспортивный комплекс будут за счет федеральной программы «Ипподромы России».

— Конечно, нам бы хотелось, чтобы эти два проекта реализовывались одновременно. Но надо быть реалистами, — сказал Владимир Ревенко на заседании правительства Ростовской области

О планах построить на левом берегу КСК еще в 2011 году говорил Сергей Горбань . По его словам, там собирались обустроить трассу троеборья и круг в два раза шире, чем на ипподроме на улице Малюгиной.