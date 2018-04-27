Сочинский нацпарк вновь остался без руководителя

Как пишет «Коммерсантъ», Игорь Гуцал был последним главой Национального парка Сочи. В скором будущем Нацпарк объединят с Кавказским биосферным заповедником в единую структуру — ФГБУ «Заповедный Кавказ» («Объединенная дирекция Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка»). [news id=12712]