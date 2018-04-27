Сочинский нацпарк вновь остался без руководителя 

Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской подписал указ об увольнении Игоря Гуцала. Как уточнили в ведомстве, руководитель Нацпарка Сочи был лишен полномочий после проверки, выявившей многочисленные нарушения в работе заповедной территории. Более того, материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы, что, по сути, может грозить экс-директору уголовным преследованием.
Как пишет «Коммерсантъ», Игорь Гуцал был последним главой Национального парка Сочи. В скором будущем Нацпарк объединят с Кавказским биосферным заповедником в единую структуру — ФГБУ «Заповедный Кавказ» («Объединенная дирекция Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка»). [news id=12712]
Напомним, с лета прошлого года в Нацпарке Сочи трижды менялся руководитель. Первая отставка была сопровождена скандалом: руководитель заповедной территории Дмитрий Пеньковский утверждал, что его незаконно лишили должности. По его мнению, федеральные чиновники специально освободили место под Дарью Филиппову, которую СМИ называли племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. В Минприроды увольнение Пеньковского связали с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. Однако на смену Филипповой вскоре пришел Игорь Гуцал, которого Минприроды представляло как «компетентный человек с достаточным опытом работы в сфере заповедного дела».