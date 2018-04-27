100 развивающимся странам участие в ЭКСПО-2025 оплатит Россия

Победа уральской столицы в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025 будет по-настоящему крупным и радостным событием для страны. Настолько, что правительство готово даже покрыть расходы на участие в форуме развивающимся странам, передает "Уралинформбюро"

Во время торжественного приема для глав дипмиссий стран-членов Международного бюро выставок Дворкович отметил, что в России готовы принять представителей всех стран как друзей для обсуждения с ними глобальных вопросов.

"ЭКСПО-2025 — это наша мечта… Мы ценим каждого потенциального участника Всемирной выставки, поэтому предлагаем программу поддержки для развивающихся стран. Она включает в себя покрытие расходов на участие в ЭКСПО, помощь в создании павильона, разработке экспозиции. Мы ожидаем, что этой программой смогут воспользоваться около 100 стран, " — цитирует заместителя председателя правительства Официальный портал Екатеринбурга

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Город, которому предстоит в 2025 году принять ЭКСПО, определится грядущей осенью. Конкуренты Екатеринбурга — японская Осака и азербайджанский Баку . Столица Урала конкурирует за право встречать глобальный форум во второй раз.

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