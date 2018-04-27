Миллер: традиционные источники энергии обеспечат потребности человечества

"Одной из обсуждаемый тем в последние годы стала альтернативная энергетика. Согласно мнению экспертов, их доля в мировом энергобалансе будет расти. Однако основная нагрузка по удовлетворению постоянно возрастающих потребностей человечества в энергии будет приходиться на традиционные источники, самым экологически чистым из которых является природный газ", — сказал Миллер, выступая в пятницу на 21 ежегодном Общем собрании МДК, которое проходит в Нью-Дели.

"Мы живем в эпоху перемен, глобальных экономических вызовов, требующих от нас максимальной концентрации сил и умения реагировать на меняющиеся условия. Только так возможно преодолеть все стоящие перед нами вызовы будущего и реализовать все заложенные в нем возможности", — добавил глава «Газпрома».

Участники пленарного заседания в пятницу изучили отчетный доклад правления МДК, финансовый отчет за 2017 год, а также деятельность президента МДК Миллера и вице-президента Клауса Шэфера. Миллер был переизбран президентом МДК на следующий год.