Курение на борту самолета призвали приравнять к терроризму

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал строже наказывать за курение на борту самолетов, сообщает «Русская планета».

«Нужно строже наказывать просто, строже. Приравнивать к теракту, провести несколько показательных судов, большие сроки дать этим людям. А то это мелкое хулиганство, ни о чем», — приводит издание слова профсоюзного лидера.

Дельдюжов также отметил, что возврат помещений для курильщиков в аэропортах не решит данную проблему.

Поводом для этого заявления послужили сразу две экстренные посадки самолетов внутренних рейсов, произошедшие накануне, из-за закуривших на борту пассажиров, отмечает издание. В Казани приземлился лайнер летевший из Москвы Челябинск , а в Минеральных Водах сняли курильщика с рейса Москва — Владикавказ