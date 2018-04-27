Ещё
Курение на борту самолета призвали приравнять к терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курение на борту самолета призвали приравнять к терроризму 

Ридус 2 часа назад
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал строже наказывать за курение на борту самолетов, сообщает «Русская планета».
«Нужно строже наказывать просто, строже. Приравнивать к теракту, провести несколько показательных судов, большие сроки дать этим людям. А то это мелкое хулиганство, ни о чем», — приводит издание слова профсоюзного лидера.
Дельдюжов также отметил, что возврат помещений для курильщиков в аэропортах не решит данную проблему.
Поводом для этого заявления послужили сразу две экстренные посадки самолетов внутренних рейсов, произошедшие накануне, из-за закуривших на борту пассажиров, отмечает издание. В Казани приземлился лайнер летевший из Москвы в Челябинск, а в Минеральных Водах сняли курильщика с рейса Москва — Владикавказ.
Как ранее писал «Ридус», депутаты Мособлдумы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Пассажиров теперь станут штрафовать, если они будут лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.
Ридус: последние новости
Анастасия Орлова стала новым лицом Первого канала В Москве найден мертвым отец миллиардера В Сети высмеяли требование брать разрешение на аборт у священника
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве87
Кореи помирились325
Поставим Макаревича на место940
Майские пенсии доставят по особому графику69
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение