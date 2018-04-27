Курение на борту самолета призвали приравнять к терроризму 

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал строже наказывать за курение на борту самолетов, сообщает «Русская планета».
«Нужно строже наказывать просто, строже. Приравнивать к теракту, провести несколько показательных судов, большие сроки дать этим людям. А то это мелкое хулиганство, ни о чем», — приводит издание слова профсоюзного лидера.
Дельдюжов также отметил, что возврат помещений для курильщиков в аэропортах не решит данную проблему.
Поводом для этого заявления послужили сразу две экстренные посадки самолетов внутренних рейсов, произошедшие накануне, из-за закуривших на борту пассажиров, отмечает издание. В Казани приземлился лайнер летевший из Москвы в Челябинск, а в Минеральных Водах сняли курильщика с рейса Москва — Владикавказ.
Как ранее писал «Ридус», депутаты Мособлдумы внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». Пассажиров теперь станут штрафовать, если они будут лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.