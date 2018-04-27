Тематические поезда в честь Дня Победы месяц будут курсировать на пяти маршрутах ЦППК с 1 мая

Поезда Победы будут курсировать на пяти маршрутах ЦППК, сообщили в пресс-службе компании.

«К празднику 9 мая ОАО «Центральная ППК» совместно с Музеем Победы запускает тематические электропоезда. В вагонах поездов каждого направления будут размещены плакаты, посвященные военной истории городов-героев и городов воинской славы, расположенных на каждом из маршрутов. Это рассказы о жителях города, удостоенных звания Героя Советского Союза, военной технике, сыгравшей важную роль в боях, и важных событиях в жизни населенного пункта в период с 1941-1945 гг.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО «Центральная ППК» уточнили, что тематические поезда запустят 1 мая и они будут курсировать в течение месяца.