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Тематические поезда в честь Дня Победы месяц будут курсировать на пяти маршрутах ЦППК с 1 мая
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Тематические поезда в честь Дня Победы месяц будут курсировать на пяти маршрутах ЦППК с 1 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Поезда Победы будут курсировать на пяти маршрутах ЦППК, сообщили в пресс-службе компании.
«К празднику 9 мая ОАО «Центральная ППК» совместно с Музеем Победы запускает тематические электропоезда. В вагонах поездов каждого направления будут размещены плакаты, посвященные военной истории городов-героев и городов воинской славы, расположенных на каждом из маршрутов. Это рассказы о жителях города, удостоенных звания Героя Советского Союза, военной технике, сыгравшей важную роль в боях, и важных событиях в жизни населенного пункта в период с 1941-1945 гг.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ОАО «Центральная ППК» уточнили, что тематические поезда запустят 1 мая и они будут курсировать в течение месяца.
Так на Курском направлении будут курсировать поезда, посвященные городу-герою Туле, на Рижском — городу воинской славы Волоколамску, Киевском — городу воинской славы Наро-Фоминску, Казанском — городу воинской славы Рязани, Горьковском — городу воинской славы Владимиру. Также в состав каждого поезда войдут вагоны, в которых размещены плакаты об истории Москвы в годы Великой Отечественной войны.
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