Выбираем телевизор: что такое Deep Color?

Deep Color — лучший стандарт для передачи глубины цвета. Глубина определяет количество возможных оттенков, которые могут отображаться на экране телевизора или монитора.

Deep Color: Все дело в глубине цвета Глубина цвета измеряется в битах на пиксель. Чем выше это число, тем больше цветов может отобразить экран телевизора.

Классический формат VGA (640 x 480 пикселей) имеет глубину цвета 4 бита на пиксель. Это означает, что один пиксель может отображать 16 различных цветов. Для 8 бит это 256 цветов, для 16 — 65536. На уровне 24 битов речь идет уже о 16777216 различных градациях цвета.

16-битная глубина цвета называется High Color, а 24-битная-True Color. Уровень 30, 36 и 48 битов на пиксель — это и есть Deep Color. Кстати, выбрать хороший телевизор поможет наш большой рейтинг.

В чем преимущество Deep Color?

Deep Color обеспечивает наилучшее отображение цвета среди всех современных технологий. Благодаря большому количеству возможных оттенков цветопередача становится не только естественной, но и максимально контрастной. Этот эффект влияет даже на оттенки серого — они становятся более насыщенными и яркими.

Для передачи контента с Deep Color технологию должен поддерживать как телевизор, так и передающее устройство, например проигрыватель BluRay. Игровые консоли, начиная от PlayStation 3, тоже поддерживают Deep Color. Для передачи данных в этом случае понадобится HDMI 1.3 — кабель с обозначением HDMI High Speed. Обычный HDMI Standard не сможет передавать сигнал Deep Color. Опрос: Для чего вам нужен телевизор? Смотрю новости и передачи по ТВ-каналам Телевизор нужен только для просмотра кино и сериалов на большом экране Играю в приставку и слушаю музыку Телевизор не нужен, когда есть комп Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор телевизора Philips 55POS9002: OLED убедителен и во втором поколении

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