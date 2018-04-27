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На Чукотке впервые с 2009 года выделили восемь участков для традиционного рыболовства
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На Чукотке впервые с 2009 года выделили восемь участков для традиционного рыболовства 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 апреля. Первый с 2009 года конкурс по распределению рыбопромысловых участков для традиционного рыболовства завершился в Чукотском автономном округе. По его итогам было распределено восемь из 20 участков, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу заместитель начальника окружного управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Владимир Девяткин.
"Первые восемь рыбопромысловых участков из 20 определенных ранее были выделены семи общинам и одному частному лицу. Остальные двенадцать участков остались неразыгранными из-за того, что общины не смогли правильно заполнить необходимые документы. Исправить ошибки и повторно подать документы они смогут до конца мая на второй конкурс", — отметил собеседник агентства.
Ранее в законодательстве не была четко прописана норма о том, что общины коренных жителей должны рыбачить исключительно на рыбопромысловых участках. Им предоставлялось на выбор, оформлять их или нет. Однако в 2016 году северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству настояло именно на оформлении участков. Тогда многие коренные жители округа были вынуждены подать заявки на вылов рыбы в путину как физические лица, чтобы не остаться совсем без рыбы.
Для определения границ участков прошел аукцион, по итогам которого победившая компания провела картографические работы. Семь рыбопромысловых участков располагаются на территории Анадырского лимана, а еще один — в бухте Орианда. Однако официально рыбачить на них общины смогут только на следующую путину. В этом году на рыбалку имеют право только физлица. Сейчас этим правом воспользовалось 4800 коренных жителей Чукотского автономного округа, ранее подавшие заявки на вылов анадромных видов рыб.
Сейчас более 100 потенциальных зон традиционного рыболовства находится на рассмотрении в Минсельхозе. Рыбопромысловые участки закрепляются за пользователями на 20 лет.
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