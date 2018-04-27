В администрации Миасса опровергли информацию об отставке главы города

Причиной скандала в Миассе в пятницу, 27 апреля, стал вопрос о рассмотрении на очередной сессии местного собрания депутатов отчёта мэра о работе, проделанной им за прошлый год. В феврале Геннадий Васьков уже представлял парламентариям этот документ, но его отправили на доработку и рекомендовали подготовить ко 2 мая. И вот сегодня депутаты неожиданно подняли вопрос снова, хотя технически новый вариант отчёта в думу не вносился. Тем не менее, в ходе балагана 16 депутатов всё-таки поставили градоначальнику «неуд».

Некоторые СМИ тут же вспомнили о подобной ситуации с прошлогодним отчётом Геннадия Васькова и предсказали чиновнику скорейшую отставку.

Однако, как уточнили в мэрии Миасса, чётко прописанных формулировок подобного содержания в законах нет. Геннадий Васьков не собирается уходить в отставку, если иное решение не примет губернатор Челябинской области . Кроме того, юристы настаивают на том, что в прошлом году «неуд» градоначальнику был также поставлен незаконно, ведь сессия закончилась демаршем депутатов.

«Миасс ещё раз дал понять, что является уникальным городом. На фоне общих положительных достижений прошлых двух лет, политический блок остаётся нестабильным. В 2015 году я говорил, что во главу угла ставлю интересы города. С тех пор для меня ничего не изменилось, — рассказал «АиФ-Челябинск» глава Миасского городского округа Геннадий Васьков. — Вызывает сожаление отсутствие конструктивного диалога с частью депутатского корпуса. Когда мы вместе — нам любая проблема по плечу. Но когда у кого-то на первом месте стоят личные амбиции — тут наши пути расходятся. Специалисты правового управления ещё раз проверят законность сегодняшней ситуации. Я же приложу максимум усилий, чтобы политическая обстановка не сделала заложниками жителей города. У нас впереди много работы».

Напомним, что второй раз подряд «неуд» накануне поставили за работу главе Юрюзани. А сегодня в мэрию нагрянули с обыском силовики.