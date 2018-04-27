Мэра Миасса Челябинской области выгоняют депутаты

Это уже второй «неуд» Васькову, после которого он должен покинуть свой пост, передает корреспондент «URA.RU». В самом политически нестабильном и скандальном городе Челябинской области меняется власть. Депутаты назначат временного руководителя, на должность мэра будет объявлен конкурс.

Сессия проходила в напряженной обстановке. Геннадий Васьков был бледен и откровенно нервничал. Накануне, 26 апреля, несколько депутатов уведомили руководство горсобрания, что не смогут присутствовать на сессии. Это были сторонники мэра, те, что в апреле 2017 года уже срывали ее, чтобы избежать первого «неуда» Васькову. Но заседание позже состоялось, и отчеты главы отклонили. Если бы сегодня эти же депутаты и те, у кого была уважительная причина не появиться, не пришли на сессию, не хватило бы кворума. Рассмотрение вопроса удалось бы перенести. Но в итоге депутаты, поддерживающие мэра, на заседании появились.

Геннадий Васьков стал буквально молить собрание не рассматривать его отчет: «Мне надо его доработать!» Сначала он просил время до майской сессии, потом до 2 мая. «Вы действительно думаете, что за полтора дня оценка вашей работы изменится? — спросил мэра депутат Виктор Голяновский. — Вы же в феврале, перед выборами президента, хотели отчитаться, просили нас! Вот теперь даем эту возможность».

Васьков пытался выступить с отчетом в феврале, надеясь, что в период выборов депутаты не рискнут ставить ему второй «неуд», но собрание перенесло отчет на апрель. Еще некоторое время мэр препирался с собранием. Его поддерживали сторонники, говорили о том, как много сделал Васьков для города, и просили отчет перенести. Но все предложения отклонили. Было решено рассматривать отчет тайным голосованием.