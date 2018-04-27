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«Бессмертные полки» формируются по всему Приморью
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«Бессмертные полки» формируются по всему Приморью 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте внутренней политики, в крупных городах и районных центрах края начали работать «горячие линии» по вопросам участия приморцев во всероссийской акции. Предварительной регистрации участников шествия не требуется.
Во Владивостоке контактная линия штаба «Бессмертного полка» работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 по тел. : 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.
«В полку можно пройти в строю как с обычной фотографией любого размера, так и с фото на штендере», — сообщили в администрации Владивостока.
Изготовить портрет и приобрести штендер можно в различных коммерческих учреждениях города, например: в «Сервис Плюс» (улица Алеутская, 45а, строение 2, вход со стороны ул. Фонтанной, время работы: с 9.00 до 19.00, в выходные и праздничные с 10.00 до 19.00, тел. : 222-18-63), в типографиях «Max Print» (улица Светланская, 145, оф.1, остановка Авангард, ежедневно с 9.00 до 18.00, тел. : 200-25-99, 201-54-94).
В Находке транспарант с фотографией можно изготовить самостоятельно или заказать в рекламно-производственной компании «PR-Master» (улица Ленинская, 2-а, корпус 1 офис 105, с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу — с 11.00 до 16.00, телефон: 77-71-68), в компании «Реклама без границ» (улица Нахимовская, 14-а, офис 305, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, телефон: 69-65-55), рекламном агентстве «Ромашка» (улица Луначарского, 10-а, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, телефон: 75-00-33).
Координатор акции в Находке — Музейно-выставочный центр на улице Владивостокская, 6, телефоны: 698-492; 656-426.
С 23 апреля в Уссурийске начала работать «Горячая линия» по вопросам участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Звонки от уссурийцев принимают волонтеры, которые прошли специальное обучение и владеют информацией о проведении акции. Они расскажут о времени движения «Бессмертного полка» и его маршруте, дадут консультацию по оформлению штендеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. «Горячая линия» работает в будние дни с 15.00 до 17.00 по телефону 32-57-63 до 7 мая включительно. Подробности проведения акции можно также узнать по телефону 32-43-83 (в рабочее время).
Желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Артеме просят заявить о своем участии в отдел по работе с общественностью администрации городского округа по адресу: улица Кирова, 48 кабинет 109 (телефон: 4-36-54) или в Методический центр на площади Ленина в Доме культуры угольщиков.
Портрет своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны — можно изготовить самостоятельно или заказать в рекламном агентстве, оказывающем полиграфические услуги. Такие услуги предлагает «АРТС» (улица Красноармейская, 80), студия «Позитив» (улица Фрунзе, 27), рекламное агентство «Про-спект» (площадь Ленина, 3), типография «Медиа-Прим» (улица Кирова, 68).
Формирование шествий также проходит и в остальных муниципалитетах края.
Отметим, в социальных сетях также проходит онлайн-акция «Бессмертный полк». Принять участие в ней могут все желающие. Пользователи выкладывают в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук) фотографию своего родственника-ветерана с коротким описанием истории его участия в событиях ВОВ, снабжая хэш-тегом #БессмертныйполкПриморье. После прохождения ежесуточной модерации наиболее интересные фотографии и истории размещаются на сайте и в социальных сетях Администрации Приморского края, на страницах Приморской газеты, в сюжетах ОТВ-ПРИМ и на других ресурсах партнеров акции. Также на главной странице primorsky.ru будет размещен баннер, ведущий на подборку материалов по акции.
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