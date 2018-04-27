Финансирование Rail Baltica после 2020 года пока под вопросом

«Rail Baltica остается одним из важнейших приоритетов ЕС », — сказала В. Булк в четверг журналистам в Любляне , где проходит конференция TEN-T (Трансъевропейской транспортной сети).

В. Булк сказала агентству BNS, что не может комментировать, будет ли Rail Baltica получать финансирование ЕС в размере 85% и после 2020 года, когда вступит в силу новый многолетний бюджет ЕС. «Я не могу ничего сказать о конкретных проектах», — ответила она.

В сентябре прошлого года в Таллине В. Булк отметила, что финансирование Rail Baltica после 2020 года будет зависеть от переговоров о финансовой перспективе ЕС на новый период.

На 2014–2020 гг. ЕС выделил на проект Rail Baltica финансирование в размере 85% его стоимости — €1,2 млрд, однако страны Балтии обеспокоены тем, сохранится ли такое финансирование и в дальнейшем, принимая во внимания брексит и миграционный кризис, которые соответственно урежут ресурсы бюджета ЕС и потребуют дополнительных средств из его казны.