10 самых популярных программ для ландшафтного дизайна

Последние версии профессиональных ПО-комплексов дают возможность не только рассматривать объекты (ландшафты, здания, интерьеры, детали и механизмы) с разных сторон в разных масштабах (общий план, средний, крупный). Возможны и виртуальные экскурсии с рассмотрением любых объектов с разных сторон. С помощью программ можно «включать» зиму или осень, день (утром, в полдень или на закате, с учётом реального положения солнца относительно участка) или ночь.

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Если на участке планируется дополнительное декоративно-ландшафтное освещение, то можно посмотреть, как это в принципе выглядит. О том, насколько реалистичными могут быть создаваемые для заказчика «картинки», говорить излишне. Достаточно вспомнить фильм «Аватар». При его создании тоже использовалось компьютерное моделирование экстра-класса.

Мы отобрали для вас десять самых популярных программ.

10. Realtime Landscaping Architect

Пакет приложений для профессионального проектирования ландшафта в измерениях 2D и 3D. Подойдёт как специалистам в этой области, так и тем, кто хочет оригинально и красиво облагородить прилегающую территорию своего частного дома или дачи. С Realtime Landscaping Architect (скачать пробную версию разработчики разрешают бесплатно) вы сможете составить настоящий генплан участка в 3D-изображении вместе со сметой по использованным материалам и растениям. При этом вы сможете работать с любым рельефом, а посмотреть результат — с помощью опции «видеопрогулка». Сможете ещё в любой момент взглянуть на своё творение с высоты птичьего полёта и ночью.

Пользователям доступна библиотека из 12 800 объектов. Воспользовавшись ею, вы облегчите себе задачу по выбору подходящего газона, кустарников, клумбы, искусственного водоёма, живой изгороди, ограждения для сада и многого другого. В меню есть 5 700 эксклюзивных планировок (можно использовать в качестве шаблона-подосновы), варианты дендропланов, 1 200 атрибутов и 200 аксессуаров для дизайна, включая экстравагантные виды освещения и дорожки. На проекте в случае необходимости расставляются обозначения и пояснения: метки, сноски, стрелочки — всё предусмотрено. Масштабирование и вращение проекта под разными углами тоже могут пригодиться. Импорт фотографий, чертежей или фигур понадобится, когда вы будете делать выбор программы для дизайна ландшафта, расширяя возможности.

Программа для ландшафтного оформления Realtime Landscaping Architect ставится на операционные системы Windows XP/Windows, Vista/Windows 7/Windows 8.

Наше мнение:

— Если вы планируете самостоятельно заняться ландшафтным проектированием, начинать надо, естественно, с наиболее простых программ. Обращать внимание необходимо на русифицированные версии для овладения функциями в совершенстве.

9. Punch Home Design

Благодаря удобному интерфейсу и солидной библиотеке готовых объектов создать ландшафтную композицию можно быстро, за час-другой. 3D-рендеры (преобразователи) позволят сделать из ваших рисунков или загруженных фото трёхмерные модели того, что вскоре появится у вашего дома, дачи или кафе. Приложение позволяет разместить в любой точке проекта любое растение, беседку, дорожку, фонарь, фонтан — всё, что там может поместиться. Вы выбираете материал и цвет, а также можете оценить, как это будет выглядеть при определённом освещении.

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После того как вы определили, где и что будет находиться и как это должно выглядеть, совершаете виртуальную прогулку по участку. После этого можно подкорректировать неточности или поменять то, что «не так стоит». Для этого в вашем распоряжении мощный редактор объектов, модификатор структур, фотокорректор. Активные пользователи этой программы отмечают в ней «американский подход ко всем деталям». Другими словами — всё делается просто, быстро и эффективно. В отличие от большинства популярных и качественных продуктов, Punch Home Design имеет русскоязычную версию.

Требования довольно просты: современный процессор, стартуя от Pentium, любая операционная система, от 64 Mb памяти, 16-битный монитор, привод для установки программы (если вы приобретаете её на специальном носителе), мышь и клавиатура для работы. Согласитесь, этим требованиям соответствует даже самый слабенький ПК.

SketchUp (раньше известная как Google SketchUp) хоть и не создавалась специально для дизайна придомовых участков и террас, превосходно справляется и с этой задачей. Доказательство тому — многочисленные отзывы пользователей с приложениями в виде потрясающих проектов. Сады, палисадники, озёра, фонтаны и даже большие парки — всё это довольно просто сделать на экране в 3D-модели, чтобы понимать, как всё будет выглядеть после воплощения в реальность. Очень простая в использовании, SketchUp вполне подойдёт даже для начинающих пользователей.

Возможно в любой момент внести изменения и дополнения или же отменить последние действия. Это очень удобно, ведь не приходится весь объект рисовать заново. Пользователю разрешается импортировать файлы из других программ и придавать им трёхмерный вид. Стандартные библиотеки имеют множество популярных форм, объектов, материалов, различных элементов декора для экстерьера. При желании работать полностью самостоятельно воспользуйтесь набором всех необходимых инструментов, от карандаша и линейки с ластиком до проекции в третью плоскость. При наличии некоторого навыка работы на виртуальное оформление ландшафта кустарниками, цветниками, озером и тропинками из гальки уходит не больше часа. А интерактивная тень, меняющая своё положение в реальном времени с учётом расположения участка, повысит натуральность созданного «мира». Технические требования для SketchUp Pro: Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.5 Intel , Mac OS X 10.6 Intel.

Важно! Раньше SketchUp принадлежал фирме @Last Software, потом — Google (назывался Google SketchUp), теперь выкуплен компанией Tribmle (Тримбл). Официально бесплатная программа.

7. «Наш сад „Кристалл 10.0“

Программа „Наш сад „Кристалл 10.0“ (“Наш сад „Рубин“) представляет собой уникальное сочетание полной энциклопедии растений и новейших возможностей проектирования ландшафта. Эта программа — незаменимый помощник для дизайнеров-профессионалов и для садоводов-любителей. Программа может служить своеобразным учебным пособием для учителей и учащихся дизайнерских школ, институтов и колледжей. Характеристики „Наш сад „Кристалл 10.0“:

высокое качество визуализации,

обновлённая библиотека объектов,

калькулятор для формирования сметы расходов,

максимально полная энциклопедия растений,

возможность использования мощения,

наличие чертёжных элементов/инструментов,

презентация сформированного проекта в виде видеоролика,

яркие крупные фотографии и ссылки,

редактор сезонных изображений,

редактирование имеющихся ресурсов с добавлениями,

опция „Заборы и лестницы“,

наличие теней и многое другое.

Благодаря использованию программы вы сможете наблюдать за вашим садом в любое время суток. Вы увидите, какие изменения он претерпевает в течение нескольких месяцев и даже лет. Используя это эффективное руководство, в том числе и по выращиванию растений, вы создадите свой неповторимый ландшафтный дизайн дачного участка и реализуете смелые творческие идеи. Минимальные требования к компьютеру для установки и работы программы „Наш сад“:

операционная система Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP;

приобретение программы (ориентировочно 3,5 тысячи рублей).

Наше мнение: — Комплекс „Наш сад“ — идеальный вариант для проектирования, его возможности более чем достаточны для получения отличного качества картинки и представления проекта в разные сезоны и при разном освещении. Энциклопедия растений и подробнейшая информация о них — бонус. Особенно он важен для тех, кто всерьёз планирует самостоятельно заниматься с растениями на участке, не подключая профессионалов.

6. FloorPlan 3D 12 Программа FloorPlan 3D (имеется русифицированная версия) представляет собой надёжное и простое средство, которое поможет всем желающим в перепланировке и дизайне собственной квартиры или дома. С её помощью можно также смоделировать приусадебный участок. Наличие удобных и разнообразных инструментов и графика высокого качества дают большие возможности для создания интерактивных 3D-проектов.

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Программой FloorPlan 3D могут пользоваться высокопрофессиональные дизайнеры, архитекторы и начинающие пользователи, которые хотели бы видоизменить собственное жилое помещение или благоустроить прилегающую к дому территорию. При помощи программы можно производить все перемещения по проектируемой территории, используя трёхмерную графику. Можно детально и со всех сторон рассмотреть интерьер квартиры, планировку дома или ландшафт участка с любой точки и под каким угодно углом. Есть ещё одно уникальное качество FloorPlan 3D: во время проектирования выбираются все нужные материалы. Получаемые изображения невероятно реалистичны.

Требования: для комфортной работы с программой необходима операционная система Windows XP, Vista или Windows 7.

5. Sierra Land Designer 3D 7.0 Программа чрезвычайно удобна. Позволяет проектировать ландшафт в 3D и 2D-форматах. Вы можете менять положение камеры, увидеть свой сад в различное время года и в разное время суток — ведь очень важно знать эффекты будущего освещения. Каждый из нас работает на даче не только ради выращивания фруктов, овощей, цветов и ягод, но и ради оригинального и интересного ландшафта, который каждый день создаётся самостоятельно. Программа Sierra Land Designer 3D 7.0 — один из лучших помощников в этом деле.

Планировка участка у большинства сводится к одному — рисованию карандашом на бумаге, подборе растений и небольших построек, формированию и зонированию. Всё это происходит на протяжении длительного периода, когда мы вносим коррективы в план и каждый день пытаемся его качественно обновить. Но всё, что мы видим в результате, — простой рисунок с размерами и не особенно понятными фигурами. Согласитесь, таким методом создать проект и ландшафт очень сложно. Программа для проектирования ландшафта Sierra Land Designer 3D 7.0. проста, особенно если вы уделите сразу пару-тройку часов на изучение функций.

Программа для планирования и проектирования дачного ландшафта Sierra Land даёт возможность быстрого обучения и проектирования территории дачи самостоятельно. Это профессиональный, но довольно простой софт.

4. Expert Landscape Design 3D Оформление дачной территории всегда начинается с проекта. Это может быть обыкновенный рисунок от руки на листе бумаги, а может быть и полноценный проект, составленный с помощью программы Expert Landscape Design 3D. Если собрать воедино всю информацию от пользователей, оставивших отзывы об Expert Landscape Design 3D, то получим следующий вывод: вполне приемлемо по характеристикам и лёгкости работы.

Оформить проект дачного участка вы сможете, но вот продать кому-то подобный проект — нет. Существенным преимуществом программы Expert Landscape Design 3D служит тот факт, что она очень проста и доступна в использовании. У неё нет больших системных запросов, поскольку её размер составляет около 5Мб. Функционирует она настолько просто, что воспользоваться программой может даже „чайник“ и на любом компьютере.

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Использовать программное обеспечение Expert Landscape Design 3D для создания экстерьеров может абсолютно каждый человек, так как работа с этим софтом очень проста. Отлично подойдёт Expert Landscape Design 3D для начинающих авторов, которые планируют развиваться, осваивать новые программы и более сложные функции. Объёмная библиотека предоставит все необходимые растения и постройки. Программа позволяет импортировать цифровые фото из других совместимых программ. Она обеспечивает хорошее качество картинки на мониторе в двухмерном изображении.

В названии программы упоминается 3D. Оно есть, но качество изображения в этом ракурсе довольно примитивное. Очевидно, что Expert Landscape Design 3D для профессионала-дизайнера слишком проста, поскольку ей недостаточно графики. Но она может стать первым этапом в освоении компьютерного ландшафтного дизайна для создания несложных проектов. Освоив эту программу, можно быстрее овладеть более сложными.

3. Complete Landscape Designer 3 Менять ландшафтный дизайн на даче с программой Complete Landscape Designer 3 проще простого. Если вы хотите быстро и качественно изменить ландшафтный дизайн дачного участка в лучшую сторону, воспользуйтесь этой программой, которая поможет качественно завершить проект.

Преимущества Complete Landscape Designer 3:

простая и приятная в работе программа, освоить которую по силам каждому,

огромная база заготовок-шаблонов, пригодная для создания красивого ландшафта дачного участка,

объёмная библиотека растений — деревьев, кустарников и цветов, которые вы можете размещать в созданном проекте, чтобы узнать, как ваш участок будет выглядеть после их высаживания в грунт,

практичный поиск по растениям с возможностью задать определённые параметры. Вы вводите необходимую влажность, кислотность почвы, место расположения на даче и прочие параметры и получаете список растений, которые соответствуют вашим требованиям и возможностям,

возможность работы с готовыми фотографиями, импортом файлов,

простой, интуитивно понятный набор функций, очень удобный инструментарий,

отсутствие серьёзных системных требований — процессор 486-66 или выше; Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 или выше,

есть русифицированная версия.

Недостатки: свой проект вы можете смотреть только в одной плоскости, нельзя заглянуть сзади или сбоку, чтобы понять, насколько качественно растения будут смотреться в том или ином месте. То есть вы работаете в стандартной графике и только с частями проектов, а не с целыми участками.

Вывод: для серьёзных требований и сложных проектов этот софт не очень подходит. Но если вы решили просто облагородить участок, хотите делать это своими силами и поэтапно, программа для дизайна ландшафтов Complete Landscape Designer 3 легко поможет вам справиться с задачей. Вам следует только загрузить фото определённого участка дачи, запустить программу, открыть фото на рабочем поле и модифицировать его по своему усмотрению. А затем, удовлетворившись полученным результатом, выходить на участок и вносить изменения.

2. ArchiCad 17 АrchiCad — профессиональный софт, работа с которым по силам и новичку. Хотите самостоятельно планировать и оформлять ландшафт дачной территории, разрабатывая капитальные постройки и здания, — работайте с Archi Cad 17. Для ландшафтного проектирования не вполне подходит, но возможности расширяются, если подгружать профильные библиотеки объектов. Функциональные возможности очень высоки, как и качество отображения на экране.

Программа для архитектурного моделирования и объектно-ориентированного подхода к деталям считается лидером в своём классе. ArchiCad делает серьёзный акцент на простоте обучения, лёгкости использования программы и абсолютного максимума её инструментов, на возможности работы с полным пакетом данных и внутренними библиотеками, заполненными необходимыми для проекта элементами. Кроме того, софт предназначен для простейшего 3D-моделирования и раскрытия основных вопросов архитектуры (и ландшафтных приёмов) для новичков.

С помощью Archi Cad 17 вы всегда сможете работать с размерами проектных объектов, выводить сметную документацию, масштабировать, расставлять площади, проводить другие измерения и вычисления. Любое изменение сразу отражается в отчётной и сметной документации, что значительно экономит время. Но главное преимущество ArchiCad — то, что софт постоянно сохраняет все данные о проекте, а не обновляет их, то есть вы всегда сможете вернуться на несколько шагов назад и подкорректировать проект. При этом в архиве сохранены размеры, планы, перспективы, разрезы, сечения, необходимые материалы, списки и стоимость, шаги и отступы корректировок, замечания и сноски автора.

Системные требования довольно высоки: операционная система Windows Vista 7 и выше.

1. Комплекс Autodesk 3DS Max 3DS Max — это полноценная система для того, чтобы создавать трёхмерную компьютерную графику и анимацию любого вида, в том числе и в сегменте ландшафтного проектирования. Программа рассчитана на профессионалов высокого класса: мультипликаторы, архитекторы, все те, чья работа связана с трёхмерной графикой, всегда выбирают именно 3DS Max.

Программа 3DS Max считается мировым лидером среди аналогичных программ. Широкий набор функций 3DS Max поможет реализовать любые проекты с нуля до нереальных масштабов. Мощнейшая система наложения текстур позволит вам создавать любую поверхность для вашего проекта, будь то трёхмерный пейзаж в любой „окружающей среде“, со множеством спецэффектов, до самых сложных — блики моря и синхронизированный шум волн.

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Возможности 3DS Max:

огромный список модулей визуализации,

большие возможности для создания анимации,

широкий выбор спецэффектов,

большой выбор инструментов для создания своего „персонажа“,

огромный набор функций для создания трёхмерной анимации любой сложности.

Существуют версии под любые операционные системы, требования очень высоки. В простейшем варианте для 32-разрядного 3ds Max 2012 или 3ds Max Design 2012 для Windows:

операционная система Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows Vista® Business (SP2 или выше) либо Microsoft® Windows® XP Professional (SP3 или выше),

для анимации и воспроизведения объектов малой и средней сложности (не более 1 000 деталей или 100 000 полигонов) — процессор Intel® Pentium® 4 с тактовой частотой 1,4 ГГц или аналогичный процессор AMD® по технологии SSE2,

2 Гб оперативной памяти (рекомендуется 4 Гб) 2 Гб в файле подкачки (рекомендуется 4 Гб),

3 Гб свободного места на жёстком диске,

графический адаптер, поддерживающий Direct3D® 10, Direct3D 9 или OpenGL†, объёмом видеопамяти не менее 256 Мб (рекомендуется 1 Гб и более),

трёхкнопочная мышь с драйвером,

привод DVD-ROM††.

Вывод: один из лучших в мире комплексов, предназначен для профессионалов. Возможности моделирования (в том числе и в динамике) практически безграничны.

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