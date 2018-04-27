В СЗАО появится новая АЗС

В СЗАО до конца 202 году планируют построить новую АЗС. Она будет находиться по адресу: улица Свободы, владение 70. Об этом рассказал Константин Тимофеев , председатель Москомстройинвеста

Срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству АЗС продлен до 31 декабря 2019 года без применения штрафных санкций к инвестору, — заметил Константин Тимофеев.

Решение о том, чтобы продлить сроки строительства АЗС, приняла Градостроительства-земельная комиссиия Москвы

К слову, ГЗК была создана в 2010 году. Ее главная цель — быстрое решение вопросов в области градостроительства, земельных отношений итд.