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В СЗАО появится новая АЗС
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В СЗАО появится новая АЗС 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В СЗАО до конца 202 году планируют построить новую АЗС. Она будет находиться по адресу: улица Свободы, владение 70. Об этом рассказал Константин Тимофеев, председатель Москомстройинвеста
Срок исполнения обязательств ООО «Газпромнефть-Центр» по проектированию и строительству АЗС продлен до 31 декабря 2019 года без применения штрафных санкций к инвестору, — заметил Константин Тимофеев.
Решение о том, чтобы продлить сроки строительства АЗС, приняла Градостроительства-земельная комиссиия Москвы.
К слову, ГЗК была создана в 2010 году. Ее главная цель — быстрое решение вопросов в области градостроительства, земельных отношений итд.
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