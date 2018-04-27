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Клинцевич надеется на продолжение процесса мирного межкорейского урегулирования
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Клинцевич надеется на продолжение процесса мирного межкорейского урегулирования 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил надежду в том, что мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове продолжится, а начавшиеся в пятницу межкорейские переговоры демонстрируют миру, что даже самые застарелые конфликты поддаются решению без применения силы.
"Встречу президента Южной Кореи и лидера КНДР, действительно, уже сейчас можно назвать исторической. Но эта характеристика будет оправдана вдвойне, если в ходе переговоров они сделают реальные шаги в решении вопросов мира и безопасности на Корейском полуострове. Россия крайне заинтересована в том, чтобы мирный процесс в этом регионе приобрел необратимый характер", — сказал Клинцевич журналистам в пятницу.
По его словам, это отвечает принципиальным подходам России к развитию международных отношений. «Разумеется, нельзя забывать, что мы соседи. Мир еще раз убедился, что любые, даже самые застарелые конфликты поддаются мирному урегулированию», — сказал сенатор.
Он отметил, что еще совсем недавно казалось, что между Сеулом и Пхеньяном существует непреодолимая пропасть и потребуются годы усилий, чтобы проложить через нее даже хрупкий мосток. «История, как это иногда бывает, резко ускорилась, спрессовав время. Конечно, здесь сработали многие факторы, главный из которых, на мой взгляд, — добрая воля двух стран, их лидеров», — сказал член оборонного комитета Совфеда.
Также, по его мнению, очень важно, что обошлось без вмешательства третьей стороны. «Я имею в виду США. Порой достаточно даже не помогать, а просто не мешать», — подчеркнул Клинцевич.
В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом проходит первый за более чем 10 лет межкорейский саммит. Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже провели за столом переговоров более полутора часов, после чего ушли на перерыв. В скором времени их совместная программа, как ожидается, продолжится.
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