Медведев поздравил парламентариев с профессиональным праздником

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!" — говорится в телеграмме премьера, размещенной на сайте правительства.

"В этом году мы отмечаем 25-летие Конституции, которая заложила основы нашего государства и общества, утвердила в России современный парламент, определив сферы ведения, полномочия и структуру Федерального Собрания, гарантировала людям право на выбор своих представителей в государственные органы. За эти годы удалось сформировать эффективную законодательную власть на всех уровнях. Совет Федерации Государственная Дума , законодательные собрания регионов, сельские и городские советы ежедневно участвуют в решении самых разных вопросов — от строительства жилья и школ до запуска новых производств и международных проектов", — отмечается в документе.

"Ваша законотворческая деятельность затрагивает интересы миллионов людей. Влияет на жизнь огромной страны, которая благодаря слаженной работе всех ветвей власти научилась развиваться и двигаться вперёд, несмотря ни на какие вызовы", — подчеркнул премьер-министр.

"Такую силу и уверенность в себе дают нам и традиции российской демократии, которые уходят глубоко в прошлое. На Новгородском и Псковском вече, земских соборах, народных сходах люди обсуждали насущные проблемы, строили планы на будущее, а ровно 112 лет назад в России заработала Государственная Дума — первый в нашей стране профессиональный институт демократии", — отмечается в тексте телеграммы.

"Это событие, в честь которого мы учредили праздник, сильно изменило политический ландшафт страны. Привило России ценности свободной дискуссии, коллегиального принятия решений и многообразия мнений. И тогда, и сейчас высшая цель работы народных избранников — защита прав и свобод россиян", — добавил Медведев, выразив уверенность в том, что парламентарии и дальше будут эффективно справляться с ответственной задачей.

В конце телеграммы премьер пожелал депутатам и сенаторам «успешного завершения весенней сессии и удачи во всём».

Напомним, День парламентаризма учрежден в 2012 году.