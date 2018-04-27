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Екатеринбурженке отказались возвращать деньги за неестественные брови
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Екатеринбурженке отказались возвращать деньги за неестественные брови 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жительница Екатеринбурга пострадала в результате посещения салона красоты «Домино». Об этом рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, к которому женщина обратилась за помощью, передает "Уралинформбюро".
Екатеринбурженке, по словам народного избранника, делали татуаж бровей. Однако процедура была выполнена с нарушением технологии, из-за чего брови приобрели неестественные форму и цвет.
"Хозяйка салона возвращать деньги за некачественную услугу отказалась, а за исправление недостатков потребовала доплатить. Письменная претензия в адрес предпринимательницы была оставлена без ответа", — отметил Зяблицев.
Решать вопрос, как добавил депутат, придется в судебном порядке: «Вероятность того, что суд примет сторону заявительницы, весьма высока. Тем более, получено заключение специалиста, в котором указан дефект, а также способы его устранения и стоимость работ».
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