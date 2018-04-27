Эксперт опроверг снижение потребления алкоголя россиянами на 40%

России снизилось количество потребляемого на душу населения алкоголя на 40% в течение 12 лет. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения . Как уточнили в ведомстве, такая динамика стала возможной в результате работы госпрограммы по снижению масштабов злоупотребления алкоголем, сообщают РИА Новости

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН опроверг показатели Минздрава (слушайте аудио).

«По моим данным, максимум [снижения] — 10% и то это не снижение потребления на душу, а чисто лукавое снижение, потому что просто стало меньше населения в возрасте от 18 до 55. Эти люди пьют столько же, просто их стало меньше. Потому если весь объём разделить на 146 миллионов, то получится меньше. Пусть они представят методику расчёта, тогда всё встанет на место», — подчеркнул эксперт.

В Минздраве подчеркнули, что на показатель потребления алкоголя повлиял запрет на продажу спиртных напитков с 23:00 до 08:00, а также отказ от торговли ими в детских, образовательных, культурных, спортивных объектах, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, ранее Росалкогольрегулирование предложило запретить продажи пива индивидуальными предпринимателями.