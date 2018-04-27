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Олег Гроо требует обувать танки в Хабаровске
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Олег Гроо требует обувать танки в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо заявил: репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Великой Победы, крайне негативно сказались на состоянии хабаровских дорог, сообщает ИА Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска Причиной всему — острые траки гусениц бронетехники, оставляющие глубокие «зарубки» на асфальте, особенно в тех местах, где дорожное покрытие свежеуложенное.
«Мне неизвестно и непонятно, почему военные, прогоняя тяжелые боевые машины по городским улицам, не используют «танковую обувь» — ведь есть же специальные защитные пластиковые и резиновые накладки. Недавно мы капитально отремонтировали улицу Ленина, однако армейские командиры не приняли никаких мер, чтобы сохранить в целости «дорожную одежду»: теперь пожинаем горькие плоды — часть проезжей части нам разрушили», — заявил Олег Гроо.
Хабаровские дорожники намерены добиваться компенсации за нанесенный трассам урон:
«Мы обязательно обсчитаем все убытки, расходы на ремонт дорог и взыщем их с виновных. Нельзя так поступать — одни делают, а другие разрушают, пусть даже и ради благих целей», — сообщил Олег Гроо.
Он высказал надежду на то, что военные отнесутся к ситуации с пониманием, усовестятся и на время предстоящих репетиций все-таки «обуют» танки в «спецлапти». Напомним, всего в Хабаровске запланировано 6 репетиций, одна уже состоялась.
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