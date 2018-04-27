Профессиональный подход: 9 решений для бизнеса #17

Продолжаем наш постоянный цикл статей на тему сервисов для бизнеса, где мы рассказываем о том, что поможет тебе повысить эффективность работы компании и увеличить прибыль.

1. CRM-система OneBox

Автоматизация позволяет сэкономить и повысить производительность. CRM-система OneBox создана для того, чтобы автоматизировать процессы: сегментировать контакты, вести базы данных клиентов, бизнес-процессы, управление проектами и задачами, IP-телефонию и e-mail рассылки. Используя OneBox, компании получают множество плюсов, таких как рост продуктивности работы всех отделов, контроль за действиями сотрудников, повышение качества взаимодействия менеджеров с клиентами. Автоматизация высвобождает сотрудников, что позволяет направить их на более важные проекты. Система упрощает процесс проведения клиента по воронке продаж, отслеживая действия клиента на каждом ее этапе. Также OneBox позволяет управлять сложными проектами, например складскими операциями с товарами и формированием пакетов документов. Система работает быстро, может быть отредактирована и доработана по желанию пользователя, так как является программой с открытым кодом и интегрируется более чем со 100 CMS, 1C-Битриксом, аналитическими сервисами, прайс-площадками и IP-телефонией. Подключить CRM-систему OneBox →

2. Студия разработки digital-проектов DD Planet

Когда тебе нужен не простой одностраничный сайт, собранный на коленке, а сложный корпоративный информационный ресурс или сайт, который будет отличаться от других высоким функционалом и продуманным до мелочей дизайном, то ты можешь выбрать компанию DD Planet. Компания занимается веб-разработкой, интеграцией, реализацией крупных нишевых проектов, обеспечивает их развитие и продвижение. Так, например, DD Planet разработала проект Chilescope, позволяющий управлять тремя телескопами в Чилийской обсерватории. Другой сложный и успешный проект — финансовый супермаркет Выберу.ру с ежедневной посещаемостью в 500 тысяч человек. DD Planet разрабатывала мобильные приложения для Управления Министерства культуры РФ , для «Газпром Экспо» и других крупных государственных и частных компаний. Кроме того, компания DD Planet занимается интернет-рекламой, медиапланированием, аналитикой и контролем качества трафика, SEO, SMM, SERM и работой с лидерами мнений. Также компания может провести аудит состояния сайта, интернет-магазина или портала и дать рекомендации по его развитию. Заказать разработку портала в DD Planet →

3. Сервис грузоперевозок Cargo Service Center

Доставка грузов как по России , так и по миру требует должного внимания, чтобы с твоими товарами не случилось того, что обычно происходит с посылками одной известной российской компании. Для быстрой и бережной доставки грузов ты можешь выбрать компанию Cargo Service Center, которая занимается международными авиаперевозками с 1993 года. Более чем за 20 лет работы компания выполнила свыше 10 тысяч отправок и перевезла более 1600 тонн грузов. Компания занимается доставкой грузов как в страны ближнего зарубежья (например, в Китай ), так и на дальние маршруты (к примеру, в США ). Стоит отметить, что компания Cargo Service Center занимается доставкой не только стандартных грузов, но и опасных, а также перевозкой животных, предметов искусства и особо ценных грузов. Cargo Service Center сотрудничает с многими известными зарубежными компаниями, что позволяет снизить стоимость доставки. Компания Cargo Service Center также осуществляет страхование и хранение грузов на собственном складе. Заказать доставку грузов в Cargo Service Center →

4. Сервис дистанционного обучения персонала iSpring Online

Компаниям нужно постоянно обучать сотрудников, например проводить продуктовое обучение для продавцов удалённых филиалов. Но отправлять сотрудников куда-либо для этой цели — значит терять часть прибыли из-за их отсутствия на рабочих местах. Решением станет дистанционное обучение. iSpring Online — это система дистанционного обучения, «заточенная» под нужды бизнеса. Это облачное решение, для которого не нужен отдельный сервер и персонал для его администрирования. Любой вопрос решит техподдержка iSpring. Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться на сайте, загрузить учебные материалы и назначить сотрудникам задания. На платформу можно загрузить неограниченное количество обучающих курсов, видеороликов, книг и презентаций. Сотрудники могут заходить на учебный портал с компьютера, планшета или телефона и изучать нужный материал в любом месте, даже без интернета. Система собирает детальную статистику и помогает контролировать успеваемость каждого работника. Отчеты показывают, какие курсы сотрудник завершил, какой проходной балл набрал и сколько допустил ошибок в тесте. Также в сервисе можно проводить вебинары для удаленных сотрудников. Система автоматически отправит участникам напоминание о ближайшей онлайн-встрече или сообщит об изменении в расписании, и не придётся писать каждому слушателю лично. Записи вебинаров сохраняются на серверах iSpring. Узнать больше об iSpring Online →

5. Типография NoPrint

Найти качественную типографию, которая может создавать печатную продукцию большими партиями даже в Москве , не так уж и просто. Типография NoPrint — это пример качественной и зарекомендовавшей себя компании, которая находится в центре Москвы. Типография состоит в полиграфическом холдинге «Мой принт», в состав которой входят многие компании, и изготавливает практически любую печатную продукцию не только по стандартам, но и выполняет уникальные проекты. NoPrint предоставляет услуги дизайна, вёрстки, корректуры и перевода, выпускает визитки, листовки, буклеты, блокноты, каталоги, плакаты, магниты, широкоформатную продукцию и так далее. Вся продукция печатается на современном европейском и японском оборудовании, что позволяет добиться ее высокого качества и долговечности. Заказы выполняются быстро, и небольшие партии продукции могут быть напечатаны за время от 15 минут. На сайте типографии NoPrint имеется удобный конструктор, который позволяет создать уникальный макет. Заказать печатную продукцию в NoPrint →

6. Билетная система Listim.Tickets

Организаторы мероприятий сталкиваются с такой проблемой, как сложность распространения и учёта билетов. Это решается введением электронной системы. Примером такой системы является Listim.Tickets, который позволяет проводить электронный учёт и продажу билетов на мероприятия. Сервис может быть интегрирован с распространителями билетов, а его подключение проводится просто и быстро. Также Listim.Tickets позволяет продавать билеты через аккаунты VK и Facebook, а также сформировать клиентскую базу. В сервисе собраны инструменты для интернет-продаж, кассовых продаж, билетного стола, маркетинга, аналитики и других сфер деятельности организаторов мероприятий. Сервисом Listim.Tickets пользуются более 300 организаторов, и с помощью системы продано более миллиона билетов. Кстати, этим сервисом пользуются и известные компании, например московский театр «Ленком», «Квартет И», Театр Романа Виктюка и другие. Listim.Tickets предоставляет четыре тарифа. Все тарифы включают возможность бесплатной регистрации посетителей на мероприятия, интеграцию с сервисом, отчётность, приложение контроля доступа, сбор клиентской базы, инструменты и техническую поддержку. Начать пользоваться сервисом Listim.Tickets →

7. Товароучетная система «Прайм»

Занимаясь розничной торговлей, нужно проводить точный учёт товаров и продаж для слежения за остатком по складу и прибылью. В этом тебе поможет облачный сервис «Прайм». Сервис показывает статистику работы магазинов на любом устройстве, и ты можешь следить за поставками, продажами и остатками товара даже со смартфона. Также сервис позволяет вести контроль за выручкой и остатком денежных средств в кассах. К тому же «Прайм» делает возможным использование компьютера в качестве кассы и позволяет оформлять продажи, возвраты и списания с помощью ноутбука или планшета. «Прайм» поддерживает работу и с фискальными регистраторами в соответствии с 54-ФЗ, что позволяет сэкономить на POS-системах. Все данные системы хранятся в дата-центре и защищены от несанкционированного доступа. В системе «Прайм» ты можешь посмотреть выручку по дням и месяцам, количество чеков, средний чек, отчёт по продажам, остаткам, движению товара, денежным операциям и так далее. Кстати, система позволяет создать неограниченное число пользователей с разными правами доступа. Подключить сервис «Прайм» →

8. Сервис продвижения в Instagram CashBox

Продвижение в социальных сетях — это один из самых эффективных способов повысить узнаваемость компании и увеличить прибыль. Но обычная накрутка подписчиков и лайков может привести к блокировке аккаунта, да и резкое повышение их количества может насторожить потенциальных клиентов. Для продвижения в Instagram ты можешь использовать сервис CashBox, который предоставляет возможность продвижения в автоматическом режиме. В отличие от многих подобных сервисов, CashBox использует способы продвижения, которые не приводят к блокировке. Кроме того, подписчиками твоего аккаунта будут являться реальные люди, и, что важнее, среди них будут потенциальные клиенты. То есть сервис не использует ботов и применяет только естественные методы продвижения. С момента старта и на сегодняшний момент сервисом CashBox воспользовались тысячи клиентов и продвинули более 7 тысяч страниц. При этом было привлечено более 300 тысяч подписчиков и более 400 тысяч лайков. Стоимость подписчика начинается от 0,90 рублей, а лайка и сопровождения лайками — от 0,65 рублей. Все расчёты проводятся с помощью безопасной платёжной системы WebMoney. С помощью сервиса CashBox ты можешь продвигать аккаунты не только в Instagram, но и в VK, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ и в «Одноклассниках». Заказать продвижение в CashBox →

9. Виджет обратного звонка LeadBack

Форма обратного звонка — важная функция на сайте любого бизнеса, особенно если это интернет-магазин. LeadBack — это встраиваемый в сайт виджет, который создаёт форму обратного звонка, что позволяет увеличить количество вызовов, повысить конверсию и продажи. Для того чтобы виджет начал работать, тебе не нужно знать программирование и делать сложные настройки — просто вставляешь код на свой сайт, после чего там появится кнопка «Телефон». Скорость отклика на заявку клиента очень высокая: менее 30 секунд. Из-за такой оперативности клиент не уйдёт к конкуренту и купит товары или услуги именно у твоей компании. Виджет LeadBack предоставляет подробные отчёты по звонкам, запись всех разговоров, информацию об источнике вызова, выгрузку отчётов в Excel, графики по всем срезам и другие полезные данные. Ты можешь настраивать внешний вид виджета, выбирая между несколькими вариантами кнопки «Телефон», стилями окна виджета, цветами и так далее. Также виджет LeadBack уведомляет по e-mail и СМС о пропущенных звонках. Кроме того, виджет имеет функцию генератора лидов, которая будет имитировать присутствие оператора в сети, собирая контакты клиентов. Установить виджет LeadBack →