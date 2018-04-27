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В культурном центре «Вдохновение» расскажут про искусственный интеллект
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В культурном центре «Вдохновение» расскажут про искусственный интеллект 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Завтра, 28 апреля, с 15:30 до 16:30 в культурном центре «Вдохновение» пройдет встреча «Современные технологии: Искусственный интеллект» в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее».
Узнать, что такое искусственный интеллект и нейросети сможет каждый желающий в возрасте от 12 лет. В современном мире технологии играют огромную роль в повседневной жизни человека. Компьютер, бытовая техника, мобильные телефоны, автомобильные навигаторы — это самые примитивные достижения технологического прогресса, которые не только облегчают нашу жизнь, но и способствуют более эффективному выполнению многих задач. Технологии развиваются стремительно, и то, что еще десятилетие назад казалось технологическим прорывом, сегодня воспринимается как устаревшее оборудование. Иногда человек не успевает привыкнуть к одним возможностям, как им на смену приходят другие.
Лекция в интерактивной форме познакомит участников в возрасте от 12 лет с принципами работы искусственного интеллекта.
Широкое распространение роботов все больше влияет на предприятия и работу обычных людей. Сейчас как никогда важно понимать характер этого влияния. Как роботы меняют жизнь людей? Чего можно ожидать в будущем? На эти и многие другие вопросы ответит Андрей Александрович Гогин, инженер-исследователь Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Регистрация на мероприятия доступна по ссылке https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/707716/
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