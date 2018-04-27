Ещё
Ростсельмаш позвал ростовчан на 9 мая сделать фото с трактором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кореи помирились
Кореи помирились

Ростсельмаш позвал ростовчан на 9 мая сделать фото с трактором 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
После парада в честь Дня Победы 9 мая Ростсельмаш приглашает ростовчан и гостей города в парке Революции. Там, начиная с 11 часов, можно будет отведать армейской каше, а также сфотографироваться с новейшим трактором модели Versatile 340. Помимо этого, всех посетителей ждут конкурсы и подарки. «Праздник Победы имеет особое значение для Ростсельмаш. Мы бережно храним память о подвигах ростсельмашевцев, которые героически защищали нашу страну на фронте и самоотверженно работали без выходных и отдыха в тылу», — рассказал директор департамента маркетинга компании Прохор Дармов.
Деловое сообщество: последние новости
В дни репетиций и проведения парадов в Ростове изменятся схемы движения городских маршрутов Первые приготовления к 9 мая увидели ростовчане На фестивале болельщиков в Ростове ежедневно будут ждать 22 тыс человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ152
Поставим Макаревича на место623
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»55
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна84
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение