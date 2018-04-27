Ростсельмаш позвал ростовчан на 9 мая сделать фото с трактором 

После парада в честь Дня Победы 9 мая Ростсельмаш приглашает ростовчан и гостей города в парке Революции. Там, начиная с 11 часов, можно будет отведать армейской каше, а также сфотографироваться с новейшим трактором модели Versatile 340. Помимо этого, всех посетителей ждут конкурсы и подарки. «Праздник Победы имеет особое значение для Ростсельмаш. Мы бережно храним память о подвигах ростсельмашевцев, которые героически защищали нашу страну на фронте и самоотверженно работали без выходных и отдыха в тылу», — рассказал директор департамента маркетинга компании Прохор Дармов.