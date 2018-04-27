Ли Харви Освальд и другие знаменитые перебежчики из США в СССР

Во времена Советского Союза вся планета была разделена на два враждующих политических лагеря: социалистический и коммунистический. Разумеется, находились люди, которых не устраивало то место, в котором они оказывались волею судьбы. Бежали в свое время и из Советского Союза. Тех, кто решался на такое, хвалила западная пресса и клеймили позором на родине. Но были и другие, кто, наоборот, менял капиталистические джунгли на социалистический рай.

Одним из самых странных и наиболее известных перебежчиков в истории СССР является Ли Харви Освальд . В возрасте двадцати лет молодой американец, разочаровавшись в западном образе жизни, через Великобританию , а затем Финляндию бежал в Советский Союз. Однако в Москве не поверили в искренность бывшего морского пехотинца и в предоставлении советского гражданства отказали. В ответ Освальд вскрыл себе вены и угодил в психиатрическую больницу. После выписки молодой человек в обмен на советский паспорт публично отказался от американского гражданства, о чем в 1959 году с прискорбием сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» . Став гражданином СССР Ли Харви Освальд получил приличное пособие, квартиру в Минске , а также работу токарем на «Минском радиозаводе имени П. И. Ленина». Однако со временем советские реалии наскучили перебежчику. Сетуя на однообразную жизнь, Освальд стал просить выпустить его из страны, чтобы он смог вернуться в США . Как ни странно, его отпустили. Но как только он очутился в Америке, его сразу же арестовали как предполагаемого убийцу Джона Кеннеди. И во время перевозки из полиции в тюрьму он был застрелен хозяином ночного клуба. Очевидно, настоящие убийцы президента США, таким образом, заметали следы. Если бы знал двойной перебежчик, что его ждет по возвращении на родину, он наверняка предпочел бы остаться в СССР.

Актерская династия

Не менее известным перебежчиком стал участник популярной в США негритянской театральной труппы Джеймс Хьюз , попросивший в 1932 году гражданство СССР. Артиста приняли с распростертыми объятиями. Как носителя английского языка Хьюза сразу определили на работу диктором на радио, в отдел, отвечавший за вещание на Северную Америку. Впоследствии, женившись на украинской художнице, Джеймс Хьюз перешел на Московскую киностудию. Но миллионам советских граждан запомнился вовсе не сам Джеймс Хьюз, а его сын — Джим, сыгравший очаровательного негритенка в популярном кинофильме тридцатых годов — «Цирк». Скончался артист в марте 1942 года, а его сын прожил всю жизнь в СССР, покинув нашу страну глубоким стариком в 1994 году.

Несостоявшийся агент

Среди многочисленных перебежчиков стоит отдельной строкой упомянуть двойных агентов спецслужб, которые боясь разоблачения, меняли место жительства, переезжая в страну, которой до этого оказывали конфиденциальные услуги. Одним из наиболее ярких представителей этой категории перебежчиков является Эдвард Ли Говард. В США он работал в ЦРУ , но затем со скандалом был уволен за злоупотребление наркотиков. Так совпало, что примерно в то же самое время один из предателей, служивших в КГБ, решил через посольство США в Риме попросить политическое убежище. На допросе он заявил, что Эдвард Ли Говард на протяжении многих лет являлся советским шпионом в рядах сотрудников ЦРУ. Очевидно, Говард ожидал чего-то подобного. Двойной агент спешно покинул США, через Хельсинки перебравшись в Советский Союз. Однако, оказавшись в безопасности, Говард повел себя странно. В 1995 году он издал мемуары, в которых признался, что готов был пойти на сделку с ЦРУ, но бежал, опасаясь, что бывшие коллеги с ним даже не станут разговаривать. В 2002 году при странных обстоятельствах перебежчик умер в России на своей даче, будто бы сломав себе шею.

Ученые нам нужны

Впрочем, не все вынужденные перебежчики из числа бывших завербованных агентов впоследствии жалеют о своем поступке. Говард, по большому счету, был не нужен ни США, ни СССР. Совершенно иное дело люди наподобие Джоэла Барра, который являлся одним из ведущих научных сотрудников компании Western Electric и регулярно снабжал СССР ценными сведениями научно-технического характера. Но вскоре после того, как в США разоблачили и арестовали чету Розенбергов, он решил бежать в Чехословакию. На нейтральной территории он сменил имя, став Иосифом Бергом, а в 1956 году перебрался в Советский Союз. Учитывая его бывшие заслуги, разведчик мог не работать. Тем не менее Берг оказал существенную помощь советским ученым в развитии отечественной микроэлектроники. Благодаря его усилиям на свет появилась первая в стране настольная ЭВМ УМ-1, за что бывший шпион получил Государственную премию СССР. Умер выдающийся ученый в Москве в 1998 году.

Хорошие люди

Примечательно, что большинство перебежчиков, живя в Советском Союзе, не разочаровались в своем выборе. До 1946 года Аннабель Бюкар работала маленьким клерком в американском посольстве в Москве. Со временем она вышла замуж за известного советского оперного певца Константина Лапшина, после чего заявила, что хочет навсегда порвать с США, оставшись жить в Советском Союзе. При этом бывшая дипломатка, на вопрос о причинах столь странного поступка, ответила: «Это хорошие люди… они делают все возможное для того, чтобы сделать этот мир лучшим местом для жизни». Мало того, вскоре в Москве вышла ее книга «Правда об американских дипломатах». В своем литературном труде Бюкар яростно обличала американских дипломатов, трудившихся в СССР в середине 40-х годов XX века, обвиняя их во множестве ужасных пороков.