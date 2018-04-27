Что происходит с крылатыми ракетами, захваченными русскими

Продемонстрированные обломки едва ли можно назвать убедительным доказательством того, что американские ракеты были сбиты, и мы не можем принять заявление Рудского за чистую монету. Но все же предположим, что русские действительно захватили значительные части крылатых ракет дальнего радиуса действия, включая Томагавки. Что могут сделать российские инженеры с этими останками?

Метод «обратной инженерии»

Любая ракета, выпущенная по врагу, по определению считается невозвратным оружием, но при этом она не раскрывать слишком много секретов в случае ее неисправности и падения без повреждений. Ведь некоторые части оборудования современной ракеты умный враг сможет использовать.

Такое случалось и раньше. Например, когда советские инженеры сделали копию рактеы «Сайдуайндер» (Sidewinder, американская управляемая ракета «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. В ходе китайско-тайваньского вооруженного конфликта в 1958 году AIM-9B «Сайдуайндер» попал в МиГ-17 китайского пилота, но не взорвался. Советские конструкторы, изучив «трофей», воспроизвели рактеу методом «обратной инженери» и запустили в производство советский аналог — К-13/Р-3С. Также помог в деле освоения образца американского вооружения шведский полковник Стиг Веннерстрем, работавший на советское ГРУ и передавший в то же время подробные секретные чертежи изделия, — прим. ред.). В 1998 году шесть ракет Томагавк потерпели крушение в Пакистане во время удара по афганским базам Усамы Бен Ладена. Пакистанские и китайские ученые, как сообщается, тщательно изучили эти ракеты и использовали их в своих собственных программах вооружения.

Но реальная ценность захваченной ракеты заключается не в создании подобной ракеты. Реальная ценность состоит в том, чтобы, изучив оружие противника, научиться емго уничтожать.

Гибель захваченных ракет

Много лет назад «Популярная механика» совершила экскурсию в лабораторию BAE Systems (BAE Systems plc — оборонная компания Великобритании ), расположенной в Нашуа (штат Нью-Гэмпшир). Здесь специалисты разрабатывают способы противодействия зенитным ракетам проотивника, которые могут быть нацелены на военные и гражданские самолеты. Эта борьба между российскими и американскими инженерами не закончилась с коночанием холодной войной. В лаборатории BAE можно увидеть, как захваченное оборудование становится активом разведки.

BAE не покупает зенитные системы у российских или китайских производителей. Вместо этого неуказанные «друзья правительства» (читай: спецслужбы США и их союзники) доставляют ракеты, захваченные с поля боя. Эти захваченные ракеты обречены на долгую жизнь и нескончаемые испытания.

Захваченную ракету размещают на испытательном стенде, чтобы инженеры могли изучить команды, которые ее система наведения передает своим рулевому оперению. Слаборатории определяют, как ракета отслеживает цели, и любые новые методы выявляются в ходе этой электронной «хирургической операции».

Эта первая оценка — лишь только начало долгой «смерти» пленной ракеты. Снова и снова мозг ракеты проходит через захват цели и пытается вести себя к героической, самоубийственной гибели. Тысячи 10-минутных симуляций позволяют исследователям изменять переменные и повторно тестировать поведение ракеты в течение многих лет, если это необходимо. Так одна из ракет, попавшая в эту ловушку, проходила бесконечные испытания в течение более семи лет.

Захваченные ракеты также используются в качестве подопытних кроликов. Например, столы, оснащенные зеркалами, направляют лазерные лучи, которые ослепляют инфракрасные датчики ракет. Эти эксперименты также сохраняют данные для высококачественного моделирования.

Тем временем в России

У русских есть свои крылатые ракеты. Фактически, они только что доказали, что это оружие работает, нанеся удар ракетами «Калибр» с военных кораблей в Каспийском море по террористическим целям в Сирии, как это называют в России. Ракеты используют GPS— и внутреннее наведение. Это достаточно надежные системы. Тем не менее, некоторые из ракет, возможно, разбились по пути, что свидетельствует о том, что системы наведения в Томагавке более надежны. (Эти системы дополняются спутниковой навигацией и инерциальной навигацией с помощью цифрового картирования местности).

У России, безусловно, есть лаборатория, похожая на BAE, где ее исследователи могли бы исследовать неповрежденные датчики или коммуникационные антенны из восстановленного Томагавка. Антенны могут быть протестированы на уязвимость к помехам, детали двигателей могут помочь в ее обнаружении с помощью инфракрасного излучения, а бортовые навигационные данные могут быть использованы для информации о размещении защитного радара.

Минобороны России в среду заявило, что есть планы по поставке новых систем ПВО в Сирию «в ближайшее время». Продолжающийся поединок между американскими и российскими оружейниками продолжается. И ночные кошмары захваченных управляемых ракет будут не закончатся.