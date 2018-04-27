Фонд «История Отечества» реализовал в прошлом году более 100 проектов

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС / Эффективность работы фонда «История Отечества» доказывают десятки различных реализованных инициатив, сказал в пятницу на заседании попечительского совета фонда председатель Российского исторического общества (РИО), председатель совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин

"Фонд сыграл заметную роль в реализации программ исторического просвещения. При его финансовой поддержке было реализовано более ста актуальных и востребованных инициатив. Еще 65 проектов получили поддержку фонда по итогам первых конкурсов в текущем году", — сказал он.

По словам Нарышкина, при поддержке фонда было реализованы различные проекты — выставочные, издательские, просветительский. Ключевой темой стало столетие революционных событий 1917 года.

"Приоритетным направлением деятельности была поддержка проектов, посвященных Русской революции 1917 года. Поддержку получили более 70 ключевых проектов, среди них были крупные конференции, выставки, фильмы, издательские проекты", — отметил глава РИО.

Особое внимание фонд уделяет историческому просвещению подрастающего поколения. В частности, для молодежи организуются специальные экспедиции. «В числе поддержанных инициатив есть проекты по проведению образовательных археологических экспедиций для молодежи. Это новое направление нашей деятельности, которое очень востребовано в преддверии столетия российской академической археологии», — подчеркнул Нарышкин и добавил, что фонд способен ставить сложные задачи и успешно их решать.