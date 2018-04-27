Чиновники рассказали об удобстве ремонта городских объектов с помощью фотошопа

«Там проблема выеденного яйца не стоит. Там оно [резиновое покрытие] есть. Дело в том, что когда сдавали эту площадку, не склеивались швы, — отметил чиновник. — Там резиновые квадраты, 50 на 50, между ними проклеиваются швы. И когда сдавали эту площадку, уже холодно было. Просто качественно не получилось склеить».

Из-за проблем с погодой, по словам Кирпичникова, настоящее покрытие «собрали и складировали в здание администрации», а к снимку новой спортплощадки решили пририсовать виртуальное.

Подрядчик письменно гарантировал, что двадцатого мая в реальности все будет, как на официальном фото.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что снимки чиновников, рассказавших о благоустройстве городского объекта в Кемеровской области, отличаются от увиденного на месте жителями поселения. Причем фотографии были отредактированы грубо: нет теней от спортивных тренажеров, видны пиксели.