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Чиновники рассказали об удобстве ремонта городских объектов с помощью фотошопа
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Чиновники рассказали об удобстве ремонта городских объектов с помощью фотошопа 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Глава Белогорского городского поселения Кемеровской области Сергей Кирпичников объяснил в интервью «Говорит Москва», зачем к фотографии благоустроенной спортплощадки на сайте администрации пририсовали резиновое покрытие.
«Там проблема выеденного яйца не стоит. Там оно [резиновое покрытие] есть. Дело в том, что когда сдавали эту площадку, не склеивались швы, — отметил чиновник. — Там резиновые квадраты, 50 на 50, между ними проклеиваются швы. И когда сдавали эту площадку, уже холодно было. Просто качественно не получилось склеить».
Из-за проблем с погодой, по словам Кирпичникова, настоящее покрытие «собрали и складировали в здание администрации», а к снимку новой спортплощадки решили пририсовать виртуальное.
Подрядчик письменно гарантировал, что двадцатого мая в реальности все будет, как на официальном фото.
Ранее, 26 апреля, сообщалось, что снимки чиновников, рассказавших о благоустройстве городского объекта в Кемеровской области, отличаются от увиденного на месте жителями поселения. Причем фотографии были отредактированы грубо: нет теней от спортивных тренажеров, видны пиксели.
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