В Волгограде 2 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме

2 мая, в день проведения на «Волгоград Арене» второго тестового матча, с 13:00 общественный транспорт начнет работать в особенном режиме.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 13:00 до 21:00 из-за того, что территория в радиусе 1,5 километра от стадиона станет пешеходной, изменятся схемы движения автобуса №95 и маршруток №3с и №36. Они будут объезжать участок Первой продольной по улицам 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской и далее курсировать по своему привычному маршруту.

Автобусный маршрут №95 будет обслуживаться 41 единицей техники, а №2 после окончания матча — с 19:00 — усилят 10 транспортными единицами.

Троллейбусы №9 и №12 будут ездить от Спартановки до нового разворотного кольца на площади Возрождения. Всего 2 мая на эти маршруты выйдет 40 троллейбусов с интервалом движения в три-четыре минуты. Троллейбус № 10а в этот день с 13:00 до 21:00 будет следовать по маршруту №10.

После 21:00 весь общественный транспорт начнет ездить по привычным маршрутам.