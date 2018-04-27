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В Волгограде 2 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме
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В Волгограде 2 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
2 мая, в день проведения на «Волгоград Арене» второго тестового матча, с 13:00 общественный транспорт начнет работать в особенном режиме.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 13:00 до 21:00 из-за того, что территория в радиусе 1,5 километра от стадиона станет пешеходной, изменятся схемы движения автобуса №95 и маршруток №3с и №36. Они будут объезжать участок Первой продольной по улицам 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской и далее курсировать по своему привычному маршруту.
Автобусный маршрут №95 будет обслуживаться 41 единицей техники, а №2 после окончания матча — с 19:00 — усилят 10 транспортными единицами.
Троллейбусы №9 и №12 будут ездить от Спартановки до нового разворотного кольца на площади Возрождения. Всего 2 мая на эти маршруты выйдет 40 троллейбусов с интервалом движения в три-четыре минуты. Троллейбус № 10а в этот день с 13:00 до 21:00 будет следовать по маршруту №10.
После 21:00 весь общественный транспорт начнет ездить по привычным маршрутам.
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