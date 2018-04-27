В Волгограде 2 мая частично перекроют Первую продольную

Проспект Ленина перекроют от улицы 7-й Гвардейской до 39-й Гвардейской 2 мая с утра и до позднего вечера. Кроме того, в этот день ограничат движение еще и по Нулевой продольной от 7-й Гвардейской до выезда на Первую продольную.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, водители смогут оставить свой транспорт на перехватывающих парковках у ТРК «Диамант» в Тракторозаводском районе, «Комсомолл» и «Ашан» Дзержинском районе. Кроме того, автомобилистам рекомендуют воздержаться в это день от поездок на личном авто в центральную часть Волгограда и пересесть на автобусы, трамваи и троллейбусы.

Добавим, что стоянка на площадках возле ТРК «Европа Сити Молл» и Дворца спорта будет запрещена 2 мая. Водителей просят убрать авто с них до 24:00 1 мая, иначе их транспорт увезет эвакуатор.