«Голос правды»: глава RT Arabic рассказала о причинах успеха телеканала

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . В марте сайт RT Arabic стал самым посещаемым среди интернет-порталов международных телеканалов, вещающих на арабском языке. О том, каким образом удалось достичь такого успеха, рассказала руководитель телеканала Майя Манна.

По словам главы RT Arabic, растущей популярности телеканала способствовал высокий интерес арабской аудитории к внешней политике России и операции российских вооруженных сил в Сирии

"Россию уважают на Ближнем Востоке, ее воспринимают как сильного игрока, с которым нельзя не считаться. Соответственно, интерес к нашему сайту вырос пропорционально с желанием слышать точку зрения России", — пояснила она.

Главное достижение

Манна отметила, что RT Arabic предоставляет своим зрителям возможность самим делать выводы и позволяет в обстановке «информационного шума» со стороны западных и арабских СМИ «слышать голос правды».

"Наше самое большое достижение, на мой взгляд, заключается в том, что мы смогли расположить к себе зрителя, предоставив ему возможность слышать разные точки зрения. В этом — главное отличие RT Arabic от конкурентов. Потому что другие арабоязычные СМИ, как правило, озвучивают лишь одну точку зрения", — подчеркнула она.

"Химатака" в Сирии

Отвечая на вопрос об освещении в арабских странах «химической атаки» в сирийской Думе , Манна рассказала, что местные СМИ не слишком активно интересовались историей 11-летнего Хасана Диаба , раскрывшего подробности инсценировки, а некоторые вообще предпочли об этом не упоминать.

В то же время журналисты RT Arabic поговорили с самим мальчиком, с врачами и экспертами в области химоружия, а также посетили место «химической атаки» и таким образом помогли зрителям проследить за всем ходом расследования.

Задача — выйти в лидеры

Сайт RT Arabic стал лидером по количеству посещений среди сайтов новостных телеканалов на арабском языке в марте и удерживал эти позиции по состоянию на конец апреля. При этом руководство не планирует останавливаться на достигнутом и ставит задачу стать постоянным абсолютным лидером в арабских странах.

Кроме того, в соцсетях запущен проект RT Online. За первые пять месяцев существования он получил миллион подписчиков в Facebook.

"Телевидение не может больше существовать в виде монолога, на который мы смотрим по эту сторону экрана. Следующий этап его развития — это диалог со зрителем, который будет играть ключевую роль. Вот к чему мы стремимся и над чем работаем сейчас", — заключила Манна.