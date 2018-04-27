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«Голос правды»: глава RT Arabic рассказала о причинах успеха телеканала
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«Голос правды»: глава RT Arabic рассказала о причинах успеха телеканала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИноСМИ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В марте сайт RT Arabic стал самым посещаемым среди интернет-порталов международных телеканалов, вещающих на арабском языке. О том, каким образом удалось достичь такого успеха, рассказала руководитель телеканала Майя Манна.
По словам главы RT Arabic, растущей популярности телеканала способствовал высокий интерес арабской аудитории к внешней политике России и операции российских вооруженных сил в Сирии.
"Россию уважают на Ближнем Востоке, ее воспринимают как сильного игрока, с которым нельзя не считаться. Соответственно, интерес к нашему сайту вырос пропорционально с желанием слышать точку зрения России", — пояснила она.
Главное достижение
Манна отметила, что RT Arabic предоставляет своим зрителям возможность самим делать выводы и позволяет в обстановке «информационного шума» со стороны западных и арабских СМИ «слышать голос правды».
"Наше самое большое достижение, на мой взгляд, заключается в том, что мы смогли расположить к себе зрителя, предоставив ему возможность слышать разные точки зрения. В этом — главное отличие RT Arabic от конкурентов. Потому что другие арабоязычные СМИ, как правило, озвучивают лишь одну точку зрения", — подчеркнула она.
"Химатака" в Сирии
Отвечая на вопрос об освещении в арабских странах «химической атаки» в сирийской Думе, Манна рассказала, что местные СМИ не слишком активно интересовались историей 11-летнего Хасана Диаба, раскрывшего подробности инсценировки, а некоторые вообще предпочли об этом не упоминать.
В то же время журналисты RT Arabic поговорили с самим мальчиком, с врачами и экспертами в области химоружия, а также посетили место «химической атаки» и таким образом помогли зрителям проследить за всем ходом расследования.
Задача — выйти в лидеры
Сайт RT Arabic стал лидером по количеству посещений среди сайтов новостных телеканалов на арабском языке в марте и удерживал эти позиции по состоянию на конец апреля. При этом руководство не планирует останавливаться на достигнутом и ставит задачу стать постоянным абсолютным лидером в арабских странах.
Кроме того, в соцсетях запущен проект RT Online. За первые пять месяцев существования он получил миллион подписчиков в Facebook.
"Телевидение не может больше существовать в виде монолога, на который мы смотрим по эту сторону экрана. Следующий этап его развития — это диалог со зрителем, который будет играть ключевую роль. Вот к чему мы стремимся и над чем работаем сейчас", — заключила Манна.
Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
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