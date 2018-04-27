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Комитет ветеринарии объявляет конкурс в кадровый резерв Комитета
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Комитет ветеринарии объявляет конкурс в кадровый резерв Комитета 

Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
26 апреля 2018 г. Комитет ветеринарии города Москвы объявил конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы города Москвы начальника отдела противоэпизоотических и лечебно — профилактических мероприятий.
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком, соответствующие квалификационным требованиям:
— к образованию: наличие высшего профессионального образования по специальности, соответствующей направлению деятельности (ветеринария);
— к стажу (опыту) работы не менее пяти лет.
Для замещения должности необходимо знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, Устава города Москвы, законов города Москвы и иных нормативных правовых актов города Москвы, законодательной базы по профилю служебной деятельности.
Более подробная информация о должностных обязанностях и профессиональных компетенциях начальника отдела противоэпизоотических и лечебно — профилактических мероприятий и порядке проведения конкурса указаны на сайте Комитет в разделе Государственная служба.
Документы на конкурс должны быть представлены в течение 14 дней со дня опубликования данного объявления (с 26.04.2018 года по 08.05.2018) года включительно) через Карьерный портал Правительства Москвы:
http://talent.mos.ru/
или в отдел государственной службы и кадров Комитета ветеринарии города Москвы по адресу:
115419, Москва, улица Донская, дом 37, корпус 3, кабинет 409.
Телефоны для справок: (495) 633-79-05  Более подробная информация о конкурсе указана на сайте Комитет в разделе Государственная служба.
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