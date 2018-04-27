Комитет ветеринарии объявляет конкурс в кадровый резерв Комитета

26 апреля 2018 г. Комитет ветеринарии города Москвы объявил конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы города Москвы начальника отдела противоэпизоотических и лечебно — профилактических мероприятий.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации , достигшие 18 лет, владеющие государственным языком, соответствующие квалификационным требованиям:

— к образованию: наличие высшего профессионального образования по специальности, соответствующей направлению деятельности (ветеринария);

— к стажу (опыту) работы не менее пяти лет.

Для замещения должности необходимо знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, Устава города Москвы, законов города Москвы и иных нормативных правовых актов города Москвы, законодательной базы по профилю служебной деятельности.

Более подробная информация о должностных обязанностях и профессиональных компетенциях начальника отдела противоэпизоотических и лечебно — профилактических мероприятий и порядке проведения конкурса указаны на сайте Комитет в разделе Государственная служба.

Документы на конкурс должны быть представлены в течение 14 дней со дня опубликования данного объявления (с 26.04.2018 года по 08.05.2018) года включительно) через Карьерный портал Правительства Москвы

http://talent.mos.ru/

или в отдел государственной службы и кадров Комитета ветеринарии города Москвы по адресу:

115419, Москва, улица Донская, дом 37, корпус 3, кабинет 409.

Телефоны для справок: (495) 633-79-05 Более подробная информация о конкурсе указана на сайте Комитет в разделе Государственная служба.