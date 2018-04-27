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Очередь за транспондерами ЗСД растянулась на два месяца
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Очередь за транспондерами ЗСД растянулась на два месяца 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Ждать выдачи транспондера для оплаты проезда по Западному скоростному диаметру водителям Петербурга и Ленобласти придется до июня — об этом 27 апреля сообщила «Фонтанка».
Читатель петербургского издания поделился информацией о том, что электронная очередь растянулась на несколько месяцев. При этом транспондер «Автодора» можно купить в обычном магазине, где он стоит 1200 рублей. В офисах «Магистрали Северной столицы» приборы выдают бесплатно.
В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что дефицита транспондеров нет. Однако компания решила изменить порядок их выдачи и ввести электронную запись. Ждать до июня водителям предлагают потому, что более раннее время уже занято.
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