Очередь за транспондерами ЗСД растянулась на два месяца

Ждать выдачи транспондера для оплаты проезда по Западному скоростному диаметру водителям Петербурга Ленобласти придется до июня — об этом 27 апреля сообщила «Фонтанка»

Читатель петербургского издания поделился информацией о том, что электронная очередь растянулась на несколько месяцев. При этом транспондер «Автодора» можно купить в обычном магазине, где он стоит 1200 рублей. В офисах «Магистрали Северной столицы» приборы выдают бесплатно.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что дефицита транспондеров нет. Однако компания решила изменить порядок их выдачи и ввести электронную запись. Ждать до июня водителям предлагают потому, что более раннее время уже занято.