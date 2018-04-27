Вице-президент ТПП заявил о важности взаимодействия малого и среднего бизнеса РФ и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ , 27 апреля. / ТАСС /. Представители малого и среднего бизнеса России и Индии все еще не имеют достаточной и полной информации друг о друге, что мешает развитию сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Курочкин.

"Российские и индийские предприниматели все еще знают недостаточно друг о друге и нередко живут в плену старых стереотипов. Если речь идет об Индии — это чай, специи и т. п. Но в Индии , как мы убедились в разговоре с индийскими партнерами, есть очень серьезный интерес к инновационным разработкам, к новым технологиям, которые предлагают российские компании среднего бизнеса, а те, в свою очередь, не всегда четко представляют, где и куда они могли бы обратиться, кому предложить свою продукцию. Отчасти эту потребность удовлетворяют Деловые советы предпринимателей обеих стран, активно работает представительство Торгово-промышленно палаты РФ в Индии, но нужно больше информации", — сказал Курочкин в кулуарах Общего собрания Международного делового конгресса, которое проходит в индийской столице.

"Индийскую сторону уже, в частности, заинтересовали IT-разработки в области безопасности, в области развития лесопромышленного комплекса, а также в агропроме, медицине и фармацевтике и т. п", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в целом сегодня можно и нужно говорить о совместных разработках и совместном выходе на рынки третьих стан. При этом важно добиться того, чтобы встроить российский малый и средний бизнес в производственно-сбытовые цепочки с участием крупных компаний. Именно этим сейчас активно занимается ТПП России, вся система торгово-промышленных палат и наших специализированных дочерних организаций, добавил он.

Нужны новые транспортные коридоры

"Например, сотрудничество в области той же фармацевтики — это не только закупки индийских препаратов, сегодня речь может идти о совместном производстве и экспорте в третьи страны", — сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, почему экономическое сотрудничество с Индией пока отстает от политического, Курочкин отметил, что этому есть и объективные причины, например, сложная логистика.

"Предприниматель хорошо умеет считать и деньги, и время и транспортно-логистическая составляющая пока не самая благоприятная для развития связей между Индией и Россией. Нужны и новые надежные транспортные коридоры. Так, на прошлой неделе я принимал участие в подготовке Госсовета РФ по развитию российских регионов в контексте создания коридора Север-Юг — через Иран в Индию -, и мы убедились, что пока существует немало сложностей в координации работы различных ведомств — морского, речного, автомобильного, железнодорожного и так далее, несогласованность действий на региональном, федеральном, муниципальном уровне", — сказал он.

В Нью-Дели в пятницу проходит общее собрание Международного делового конгресса. Впервые в Индии, да и вообще в Азии прошло общее 21-е собрание этой международной неправительственной, некоммерческой организации, объединяющей представителей 123 компаний из 26 стран мира.