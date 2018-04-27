Долги потребителей перед ОАО «МРСК Урала» выросли на 12% до 9,9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Задолженность потребителей за передачу электроэнергии на Урале продолжает расти. Так, долги перед ОАО «МРСК Урала» на начало апреля превысили 9,9 млрд рублей (рост с конца 2017 года составил 12%), при этом 4,3 млрд из них — просроченная. Прирост просроченной дебиторской задолженности составляет 27%. Показательно, что в начале апреля прошлого, 2017 года, задолженность составляла около 8,1 млрд рублей — за год она выросла на 22%.

Как отмечают в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», основным должником является ПАО «Челябэнергосбыт» , которое в общем должно энергораспределительной компании 2,4 млрд руб., просроченная задолженность составляет 1,5 млрд

Хитрый статус

За последние годы в регионе ответственности МРСК Урала генераторами долгов стали четыре гарантирующих поставщика (ГП), которые должны сетевой компании 4,14 миллиарда рублей. Лишенный статуса ГП «Роскоммунэнерго», работавший на территории Нижнего Тагила и Невьянска , накопил общую задолженность перед МРСК Урала 1,01 млрд руб., из них просроченная — 890 млн В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области считают, что причиной лишения статуса стало то, что собственники сбытовой компании направляли средства, полученные от потребителей, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью.

В течение четырех месяцев Минэнерго РФ должно провести конкурс на присвоение статуса ГП. Победителю придется погасить долг предшественника на оптовом рынке электроэнергии. Согласно приказу профильного федерального министерства, с 1 апреля функции ГП перешли к МРСК Урала, которой предстоит подхватить оставшихся без поставщика абонентов: временный статус может быть оставлен за ней на срок до года.

В МРСК Урала отмечают, что тревожная ситуация складывается и с рядом других гарантирующих поставщиков. В частности, в Свердловской области, кроме «Роскоммунэнерго», таким является Новоуральская энергосбытовая компания ( Новоуральск ), в Челябинской — Челябэнергосбыт.

Пробелы в законодательстве

Гарантирующему поставщику не платить за ресурсы позволяют пробелы в законодательстве. По мнению заместителя генерального директора по корпоративному управлению МРСК Урала Аллы Петровой, статус гарантирующих поставщиков на территориях дает максимум прав и минимум ответственности за неисполнение обязательств. Она отмечает, что гражданско-правовых механизмов на сегодняшний день недостаточно. «За защитой своих законных интересов мы обращаемся к нормам административного и уголовного права. Уголовно-правовые механизмы побуждения должников к исполнению своих имущественных обязательств являются крайней мерой воздействия на контрагентов. Уголовное преследование касается только физических лиц, как правило, исполнительных руководителей неисправимых организаций-должников. Юридически не исключается и ситуация, при которой долг юрлица будет переадресован виновному в совершении конкретного преступного деяния — физическому лицу. Взыскание с последнего всей суммы долга видится не менее проблематичным», — отмечает Петрова, добавляя, что работа по созданию прецедентов уже ведется и координируется на уровне ПАО «Россети» . «К тому же наработанный опыт с использованием инструментов уголовного права уже есть, например, в теплоэнергетике», — констатирует замглавы МРСК Урала.

По словам заместителя гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрия Вялкова, лишить статуса ГП сбытовую компанию для МРСК — не самоцель. «Мы заинтересованы в надежных и добросовестных партнерах, так как все полученные из тарифа средства направляются на реализацию производственных планов. Поэтому МРСК призывает разделять ключевые цели всех энергетиков — обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и беспрепятственное развитие регионов. А без стабильной платежной дисциплины всех субъектов отрасли этого не достичь», — отмечает Вялков.

Стыдно не платить

Утвержденный правительством механизм лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика вступил в силу 17 декабря 2017 года. В документе утверждается, что размер этой задолженности сбытов во всех регионах РФ (преимущественно перед ПАО «Россети») имеет тенденцию к увеличению, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных и ремонтных программ в электросетевом комплексе страны и создает риски снижения уровня надежности энергоснабжения потребителей.

Между тем, по словам министра энергетики Российской Федерации Александра Новака , за последние несколько лет принят пакет нормативно-правовых документов и изменений в законодательство, направленных на укрепление платежной дисциплины. «В результате удалось переломить тенденцию постоянного роста дебиторской задолженности. Уровень расчетов в рознице в 2017 году составляет 98,5%, что на 0,8% лучше, чем в 2016 году», — сказал ранее министр на совещании у президента РФ, посвящённом развитию электроэнергетики. По словам Александра Новака, сейчас цена на электроэнергию в России — одна из самых низких в мире: в 2 раза ниже средней для промышленности, в 2,5 раза ниже средней для малого бизнеса и других мелких потребителей и в три раза ниже для населения.

Тем не менее, на данный момент дебиторская задолженность по РФ на розничном рынке электроэнергии оценивается в 100 млрд руб. Представители межрегиональных сетевых энергокомпаний по всей стране отмечают следующее: в проблемных сбытовых компаниях традиционно отрицают любое наличие дебиторской задолженности, указывая, что она является спорной и находится в судах.

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