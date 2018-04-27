Опубликована программа празднования Дня Победы в Красноярске

Праздничные мероприятия в Красноярске начнутся уже с 3 мая, но основные состоятся 8и 9 мая, сообщает официальный портал Красноярского края

Так 8 мая в 16 часов в БКЗ состоится праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, а вечером в 19:30 на Театральной площади запустят городские фонтаны, открытие будет сопровождаться праздничной программой.

9 мая с 10.00 до 10.40, на площади Победы (ул. Дудинская, 2А) состоится митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Подобные мероприятия пройдут во всех районах города.

Большая праздничная программа стартует 11.20 на площади Революции. Театрализованное представление с участием лучших творческих коллективов края, торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур, федеральных органов исполнительной власти, представителей образовательных учреждений и организаций края, раритетной военной техники. Шествие пройдет до 12:30 от площади Революции по улицам Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата, проспекту Мира до площади Мира. А с 13:30 начнётся на перекрёстке Дзержинского и проспекта Мира построение на всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Он стартует в 13.30 в сторону площади перед БКЗ, где пройдёт праздничный концерт. После прохождения полка красноярцы массово исполнят песню «День Победы». Кстати, Красноярск т попасть в книгу рекордов России с массовым исполнением песни. Для этого в город специально приедут эксперты, представляющие организацию, чтобы этот зафиксировать рекорд. Основной праздничный концерт состоится с 20.00 до 22.45 здесь же на площади.

По традиции День Победы завершиться в 22.45праздничным салютом. Стрелять будут с двух точек— с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и на острове Татышев напротив ТРЦ «Июнь».