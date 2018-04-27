Курск. На Волокно рубят лес и бурят дыры

Местные жители опасаются за экологию и хотят знать правду о работах в лесопарке

В редакцию «КИ» позвонили жители микрорайона «Волокно» с просьбой рассказать, что происходит в лесопарке возле химкомбината? По словам курян, там вырезаются сосны, дымят костры, работает строительная техника, рабочие живут в установленном в лесу вагончике. Чтобы выяснить ситуацию, в урочище «Парк» (так официально называется лесной массив между ПЛК и объездной) отправился журналист «КИ».

Тревога местных жителей оказалась не напрасной. Часть лестного массива — излюбленное место отдыха многих горожан — напоминало лесоповал. Звуки бензопилы, стволы спиленных деревьев, выкорчёванные пни и дым от костров. Трактор расчищал большую поляну от остатков растительности. Как рассказали рабочие, идёт санитарная рубка.

— Работаем по указанию начальства, — рассказал лесоруб Владимир. — Это частная фирма взяла подряд. Вроде бы всё законно. Лес выбраковали, и сосны годятся разве что на дрова.

Позже информацию подтвердили в Комитете экологической безопасности и природопользования города Курска

— Мы выдавали разрешение на санитарно-оздоровительные мероприятия в урочище «Парк», — пояснил сотрудник комитета. — Будет очищена площадь леса в 0,6 га. Затем на этом месте высадят саженцы молодых деревьев.

Недалеко от места вырубки расположилась техника геологов. Буровая установка врезалась в землю, прокладывая новую скважину. Как выяснилось, предприятие «Курскхимволокно», расположенное рядом, обновляло водозабор.

Поток жидкой белёсой грязи, а также изрытая техникой земля, конечно, вызывали опасения за экологию, но, как рассказали геологи, всё в скором времени высохнет, зарастёт травой и кустарником, а аккуратно ограждённые скважины ландшафт не испортят. Лесному массиву в районе Волокно больше вреда приносят не они, а люди, оставляющие после пикников горы мусора.

Правда, некоторое опасение высказали рыбаки, ловившие рыбу в соседнем водоёме. Оно выполняет функцию противопожарного водоёма, но местные помнят, как много лет назад здесь можно было купаться без опасения подцепить какую-нибудь инфекцию.

— Видите, из насосной станции комбината бежит из трубы какая-то вода, — рассказал журналисту рыбак Сергей. — Из озера не воняет, а из трубы вода с запахом, — проводит опыт мужчина, окуная руки в воду и под струю.

Мы переадресовали вопросы жителей представителю «Курскхимволокно».

— У нас идёт плановая реконструкция старых скважин водозабора, которые находятся на нашем балансе и с годами утратили свои мощности, — пояснил заместитель главного инженера Андрей Карху. — Все работы ведутся согласно проектной документации, прошедшей согласования с необходимыми организациями. Сброс воды из скважин делают временно, пока не выйдут на плановую мощность подачи. Вода из недр не может причинить никакого вреда озеру. Так что тревоги курян напрасны.

Правда, нужно отметить, что обычно на строительных площадках подрядчики устанавливают информационные стенды с указанием, что строится и по каким телефонам нужно звонить, чтобы у людей не возникало лишних вопросов.

Валерий Денисов