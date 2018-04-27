Кировские подростки избили человека на глазах прохожих

В Сети появился второй за месяц ролик, где кировские подростки избивают человека. На появившемся в группе «Злой кировчанин» ролике видно, как группа подростков избивает молодого человека, лежащего на земле. Проходящие мимо мужчины не обращают на избиение никакого внимания. Попинав молодого человека ногами, подростки убегают, выкрикивая футбольные лозунги.

Кировчане осудили снимаюших не меньше, чем тех, кто избил мужчину.

«Вот она, деградация общества. Лучше бы вышли и помогли этому пареньку. А вы сразу камеру включили на телефоне. Кошмар. У нас одни бьют, другие снимают и ржут. Дай бог, чтобы с вами такое не произошло», — пишут пользователи.