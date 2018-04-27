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Кировские подростки избили человека на глазах прохожих
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Кировские подростки избили человека на глазах прохожих 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сети появился второй за месяц ролик, где кировские подростки избивают человека. На появившемся в группе «Злой кировчанин» ролике видно, как группа подростков избивает молодого человека, лежащего на земле. Проходящие мимо мужчины не обращают на избиение никакого внимания. Попинав молодого человека ногами, подростки убегают, выкрикивая футбольные лозунги.
Кировчане осудили снимаюших не меньше, чем тех, кто избил мужчину.
«Вот она, деградация общества. Лучше бы вышли и помогли этому пареньку. А вы сразу камеру включили на телефоне. Кошмар. У нас одни бьют, другие снимают и ржут. Дай бог, чтобы с вами такое не произошло», — пишут пользователи.
Напомним, двумя неделями ранее в регионе уже был аналогичный случай. В Сети появился видеоролик, на котором подростки распылили в лицо 55-летнему мужчине газовый баллончик за отказ дать им деньги, после чего жестоко избили его. Отметим, что потерпевший является инвалидом второй группы. В территориальном управлении СКР сообщили, что против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»
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